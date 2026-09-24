Vụ GFDI: Tuyên án tù chung thân đối với cả 5 bị cáo

Chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng của 7.018 khách hàng

Theo thông tin của TAND TP. Đà Nẵng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại TP. Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong quá trình hoạt động, do đầu tư kinh doanh thua lỗ từ năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty GFDI, đã chỉ đạo nhân viên cung cấp nhiều thông tin gian dối nhằm tạo niềm tin để khách hàng tiếp tục giao tiền.

Hoàng bị cáo buộc chỉ đạo đưa ra thông tin không đúng về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh; phóng đại quy mô, khả năng sinh lời của các dự án, đồng thời đưa ra các cam kết về khả năng đáo hạn, tất toán hợp đồng đúng thỏa thuận.

HĐXX tuyên 5 án chung thân đối với Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm.

Nguồn tiền khách hàng giao cho công ty sau đó được sử dụng không đúng mục đích như tư vấn, giới thiệu và cam kết. Trong đó, tiền được sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán các khoản gốc, lãi của các hợp đồng vay đến hạn và chi phí vận hành công ty.

Để tiếp tục thu hút khách hàng, Hoàng đưa ra mức lãi suất từ 1,5%-3,5%/tháng, đồng thời sử dụng nhiều phương thức để khuyến khích nhân viên tìm kiếm, ký kết hợp đồng.

Đến tháng 11/2025, Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, không thể chi trả các hợp đồng vay cho khách hàng. Kết quả xác minh xác định Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt tiền của 7.018 khách hàng, với tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng.

HĐXX nhận định Hoàng giữ vai trò chính, chịu trách nhiệm cao nhất

Trong phần nhận định, HĐXX đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại Đà Nẵng, các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên và nhiều địa phương khác; số lượng người tham gia tố tụng rất đông, số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vật chất, tinh thần của nhiều bị hại.

Đối với Nguyễn Quang Hoàng, HĐXX xác định bị cáo là người khởi xướng, chủ mưu, chỉ đạo hoạt động phạm tội. Hoàng trực tiếp thực hiện các thủ tục thành lập Công ty GFDI và các chi nhánh; chỉ đạo quảng cáo, quảng bá hình ảnh, đưa thông tin gian dối, xây dựng quy trình tư vấn khách hàng và các ấn phẩm nhằm phóng đại quy mô, mức độ sinh lời của các dự án.

Hoàng cũng là người chỉ đạo đưa ra các mốc thời hạn vay, lãi suất để thu hút khách hàng và quyết định việc sử dụng dòng tiền huy động. Theo nhận định của HĐXX, bị cáo giữ vai trò chính và chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Đối với Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, HĐXX xác định các bị cáo là đồng phạm, có vai trò thực hành tích cực và giúp sức cho Hoàng.

Các bị cáo này giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống Công ty GFDI, biết thủ đoạn gian dối, biết dòng tiền huy động của khách hàng phần lớn được sử dụng để lấy tiền của người sau trả cho người trước, đồng thời biết việc Hoàng sử dụng tiền không đúng mục đích cam kết và đầu tư vào chứng khoán quốc tế nhưng vẫn tham gia thực hiện hành vi phạm tội.

Nhiều tình tiết tăng nặng, không đủ căn cứ giảm hình phạt

HĐXX xác định vụ án có các tình tiết tăng nặng như “phạm tội có tổ chức”, “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp”, “phạm tội 2 lần trở lên” và “dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội” theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội được thực hiện nhiều lần, với nhiều người, có sự tính toán, sắp đặt từ trước và lặp đi lặp lại bằng phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các bị cáo đã tạo ra vỏ bọc khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, thậm chí một số nhân viên công ty cũng không nhận ra thủ đoạn gian dối.

Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo được xác định đã hợp tác với cơ quan điều tra, cung cấp tài liệu, hồ sơ, sổ sách tài chính; trong quá trình tố tụng thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Các bị cáo Đạt, Hạnh và Trà có tự nguyện hoặc tác động người thân nộp tiền khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, HĐXX nhận định số tiền đã nộp không đáng kể so với thiệt hại đặc biệt lớn của vụ án.

HĐXX cũng ghi nhận các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội và đều có gia đình, đang nuôi con chưa thành niên.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, HĐXX cho rằng mặc dù các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 Bộ luật Hình sự, nhưng tính chất, mức độ hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn; các bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng và đến nay mất hoàn toàn khả năng thanh toán, bồi thường cho các bị hại.

HĐXX nhận định việc bồi thường, kê biên, thu giữ tài sản để bảo đảm bồi thường trong quá trình điều tra là không đáng kể so với số tiền đã chiếm đoạt. Đối với 4 bị cáo đồng phạm, dù vai trò thấp hơn Nguyễn Quang Hoàng nhưng việc giúp sức tích cực trong thời gian dài đã góp phần gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho số lượng lớn người bị hại.

Từ đó, HĐXX quyết định áp dụng mức hình phạt cao nhất của điều luật đối với cả 5 bị cáo nhằm xử lý nghiêm hành vi phạm tội và phòng ngừa chung.

Cả 5 bị cáo cùng nhận án tù chung thân

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể:

Nguyễn Quang Hoàng: tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Nguyễn Đỗ Đạt: tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng.

Trần Thị Mỹ Hạnh: tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Tô Hồng Trà: tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng.

Trần Thị Kiều Trang: tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

HĐXX cho rằng việc áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo là cần thiết nhằm tăng cường tác dụng của hình phạt chính.

Vụ án kết thúc với mức án cao nhất của khung hình phạt được áp dụng đối với cả 5 bị cáo, trong bối cảnh hậu quả được HĐXX đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, với 7.018 khách hàng và số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng.