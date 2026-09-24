Hà Nội: Đẩy mạnh kiểm soát thực phẩm dịp Tết Trung thu

Lực lượng Quản lý thị trường tạm giữ 240 kg nguyên liệu làm bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng tại phường Chương Mỹ, TP Hà Nội. Ảnh QLTT

Theo đó, để góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và ổn định thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 27/KH-QLTT ngày 14/8/2026 về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.

Cụ thể, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố đã tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, gia công, kinh doanh bánh Trung thu, nguyên liệu làm bánh, phụ gia thực phẩm, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; đồng thời kiểm soát đồ chơi trẻ em và các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Trung thu.

Qua kiểm tra cho thấy, vi phạm phổ biến vẫn là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, vi phạm về nhãn hàng hóa, chất lượng, an toàn thực phẩm và điều kiện lưu thông sản phẩm.

Điển hình, ngày 25/8/2026, Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại xã Thư Lâm, phát hiện 871 sản phẩm đồ chơi trẻ em, trị giá trên 24,3 triệu đồng, không có nhãn hàng hóa, chứng nhận và công bố hợp quy, không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở bị xử phạt 16 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Cũng trong quá trình triển khai cao điểm Trung thu, tính đến ngày 27/8, Đội Quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra 8 vụ, tổng số tiền thu phạt và trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy trên 102,6 triệu đồng. Trong đó, buộc tiêu hủy 579 sản phẩm đồ chơi trẻ em và 871 sản phẩm bánh kẹo, bánh Trung thu vi phạm.

Bước sang đầu tháng 9, vi phạm đối với các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu tiếp tục được phát hiện. Trong hai ngày 3 và 4/9/2026, Đội Quản lý thị trường số 22 liên tiếp kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, phát hiện số lượng lớn thực phẩm, bánh Trung thu, thuốc lá và các hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, phải tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý.

Qua các vụ việc cho thấy, vào thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hàng hóa vi phạm có xu hướng tập trung vào các nhóm hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em. Trong đó vấn đề về nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ và điều kiện lưu thông hàng hóa tiếp tục là những dạng vi phạm đáng lưu ý.

Bên cạnh nhóm hàng phục vụ Tết Trung thu, tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ ở các nhóm hàng tiêu dùng khác vẫn diễn biến phức tạp. Trong hai ngày 7 và 8/9/2026, Đội Quản lý thị trường số 16 phối hợp với lực lượng Công an phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại phường Việt Hưng có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu, cho thấy vi phạm về nguồn gốc hàng hóa vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn.

Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai Kế hoạch số 27/KH-QLTT, tăng cường quản lý địa bàn và kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, đồ chơi trẻ em và các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao; chú trọng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, chất lượng, an toàn thực phẩm và niêm yết giá. Đồng thời, tiếp tục kiểm soát hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử; tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên ngành để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và ổn định thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2026.