KRAFTON hoãn vô thời hạn giải PUBG Việt Nam

Đội hình đại diện Việt Nam vô địch PNC 2025, hiện có 2 người bị cấm vĩnh viễn. Ảnh: PUBG.

Toàn bộ trận đấu còn lại của PUBG Vietnam Series 2026 Phase 2 (PVS) bị hoãn và chưa có ngày trở lại. Thông báo được đội ngũ PUBG Esports đưa ra ngày 24/9, giữa lúc cộng đồng PUBG Việt Nam phản ứng mạnh với án cấm thi đấu vĩnh viễn dành cho Himass và TanVuu.

PUBG Esports cho biết lịch thi đấu mới sẽ được công bố khi các thông tin liên quan được xác nhận. Đơn vị này gửi lời xin lỗi tới khán giả, tuyển thủ và đại diện các đội vì sự bất tiện. Thông báo không nêu lý do hoãn, cũng không nói giải đấu bị hủy hay đưa ra thời điểm dự kiến tiếp tục.

Quyết định trên biến những lo ngại về tương lai giải quốc nội thành thay đổi chính thức đối với lịch thi đấu. Trước đó, PVS Phase 2 đã biến mất khỏi lịch trên website PUBG Esports. Các kênh truyền thông PUBG tại Việt Nam cũng ngừng hoạt động, trong khi tiếng Việt bị gỡ khỏi trò chơi. Khi ấy, KRAFTON chưa đưa ra lời giải thích công khai về các thay đổi này.

Việc hoãn PVS diễn ra một ngày sau khi KRAFTON công bố kết quả điều tra bê bối tại giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026. Nhà phát hành xác định Himass và TanVuu vi phạm quy định, khóa vĩnh viễn tài khoản của hai tuyển thủ và cấm họ tham dự các giải PUBG Esports trên toàn cầu. Vụ việc bắt đầu từ cáo buộc hai người chơi Việt Nam nhận thông tin từ bên ngoài trận đấu trong lúc thi đấu.

Mức phạt này vấp phải sự phản đối của hai đội chủ quản Anyone’s Legend và GAM x TE. Các đội cho rằng án cấm trọn đời đối với hành vi xảy ra tại một giải giao hữu là quá nặng, đồng thời tuyên bố hỗ trợ tuyển thủ giải trình và khiếu nại. Nhiều streamer Việt Nam cũng lên tiếng phản đối KRAFTON sau khi kết luận điều tra được công bố.

Thông báo ngày 24/9 không xác nhận việc hoãn PVS có liên quan đến tranh cãi tại PUBG Asia Stars. Với các đội đang dự giải, câu hỏi trước mắt là khi nào những trận còn lại được tổ chức; câu trả lời hiện vẫn phải chờ từ PUBG Esports.