Vụ doanh nghiệp lừa đảo nghìn tỷ ở Đà Nẵng: Dàn lãnh đạo GFDI lĩnh án chung thân

Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm, các đối tượng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đây là vụ án lừa đảo nghìn tỷ ảnh hưởng đến hơn 7.000 người gây chấn động dư luận thời gian qua.

Theo bản án, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt GFDI) tiến hành huy động vốn đầu tư qua hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.

Do đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023 Nguyễn Quang Hoàng với tư cách Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty GFDI đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo khách hàng.

Theo đó, GFDI đưa ra thông tin toàn bộ số tiền huy động từ khách hàng sẽ được công ty đầu tư vào các dự án tiềm năng khả năng sinh lời cao, đưa ra cam kết với khách hàng rằng các dự án công ty đang đầu tư có lãi, đảm bảo đủ khả năng đáo hạn, tất toán theo đúng thỏa thuận đã ký trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi đã huy động được dòng tiền từ khách hàng, Hoàng đã không sử dụng đúng như đã tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng mà mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế, trả nợ, chi trả chi phí vận hành công ty và mua sắm một số tài sản đứng tên cá nhân, đứng tên công ty và đầu tư một số dự án nhưng không có hiệu quả.

Để khách hàng tin tưởng thì Hoàng đã đưa ra thủ đoạn tinh vi bằng cách cam kết các hạn mức lãi suất cao, hấp dẫn từ 1,5 - 3,5%/tháng để thu hút nhiều khách hàng đầu tư, ký hợp đồng với công ty.

Đồng thời, sử dụng thủ đoạn như động viên, khen thưởng cho những chi nhánh, nhân viên kinh doanh ký được nhiều hợp đồng, doanh thu cao; phê bình, ban hành công văn nhắc nhờ, chỉ trích đối với các chi nhánh, nhân viên kinh doanh không đảm bảo doanh số...

Đến tháng 11/2025 Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, chi trả hợp đồng vay cho khách hàng.

Với thủ đoạn gian dối như trên Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.018 khách hàng với tổng số tiền hơn 2,4 nghìn tỷ đồng.

Các đồng phạm của Hoàng là Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng ngân quỹ là người quản lý tài chính, thu chỉ của công ty; Tô Hồng Trà, Giám đốc sở giao dịch Hội sở; Trần Thị Kiều Trang, Trợ lý Tổng giám đốc, Phó Giám đốc sở giao dịch Hội sở của công ty GFDI biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng, biết rõ dòng tiền huy động từ khách hàng không được đầu tư kinh doanh vào các dự án như hứa hẹn, cam kết với khách hàng mà chỉ được dùng tiền của người sau trả cho người trước và được Hoàng đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ nhưng vẫn tham gia giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội để được hưởng lợi bất chính.

Qua tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Hoàng tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt chịu án tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng; bị cáo Tô Hồng Trà tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Kiều Trang tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng.