Tây Ninh tiếp nhận 23 công dân do Campuchia trao trả, phát hiện 1 đối tượng truy nã

Lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia phối hợp tiếp nhận 23 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Đây là những trường hợp bị phía Campuchia xác định có liên quan đến các hành vi nghi vấn như lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép, nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép tại Campuchia.

Trong số 23 công dân được tiếp nhận có 18 nam, 5 nữ, quê quán tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đáng chú ý, có 3 công dân mãn hạn tù tại Campuchia, được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia bảo hộ và phối hợp đưa về nước.

Đại diện lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia phối hợp thực hiện các thủ tục tiếp nhận công dân Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao từ các lực lượng chức năng Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp phối hợp với lực lượng Công an tiến hành sàng lọc, xác minh nhân thân, quá trình xuất cảnh và các thông tin liên quan đối với từng trường hợp.

Qua xác minh bước đầu, lực lượng chức năng xác định 12 người xuất cảnh khỏi Việt Nam theo đúng quy định; 11 người xuất cảnh trái phép, đồng thời phát hiện một trường hợp là đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã lập biên bản bắt giữ và bàn giao đối tượng cho Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thụ lý, xử lý theo quy định pháp luật.

Công dân Việt Nam được lực lượng chức năng đưa về khu vực làm thủ tục sau khi tiếp nhận từ phía Campuchia tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Đối với các trường hợp xuất cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã xử phạt vi phạm hành chính 4 người với tổng số tiền 23 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.

Các công dân còn lại sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, sàng lọc, xác minh và các thủ tục có liên quan được bàn giao cho công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận và đưa về địa phương để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.