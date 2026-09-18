Khởi tố 2 giám đốc ở Phú Thọ

Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị can gồm: Nguyễn Đức Tâm (39 tuổi, trú tại xã Chí Đám), Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phúc Lộc; Đặng Vinh Quang (53 tuổi, trú tại xã Đoan Hùng), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bắc Sơn Phú Thọ; Nguyễn Thị Ngọc Ánh (30 tuổi, trú tại xã Chí Đám), kế toán.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an xã Chí Đám phát hiện một số doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn và khu vực lân cận có dấu hiệu bất thường trong việc kê khai, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng.

Cụ thể, các doanh nghiệp kê khai hóa đơn đầu vào đối với mặt hàng xăng, dầu nhưng không phát sinh hoạt động mua bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ tương ứng.

Theo kết quả xác minh, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phúc Lộc, có địa chỉ tại khu Đông Tiệm, xã Chí Đám, do Tâm làm giám đốc, có liên quan đến việc xuất 18 hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng, dầu cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bắc Sơn Phú Thọ do Quang làm giám đốc, Ánh làm kế toán.

Tổng doanh số trên các hóa đơn này là hơn 349 triệu đồng. Số hóa đơn được kê khai, sử dụng để hạch toán chi phí hoạt động của doanh nghiệp, qua đó làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các bị can cùng những cá nhân, tổ chức liên quan.