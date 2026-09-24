Nam sinh lớp 11 dũng cảm lao xuống sông cứu hai em nhỏ

Khoảng 11h15 ngày 24/9, trên đường đi học về, em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình phát hiện hai em nhỏ đang gặp nạn dưới dòng nước sâu.

Không do dự, Hùng để lại xe đạp và ba lô trên đường rồi lao xuống nước. Nam sinh lần lượt đưa hai em lên bờ an toàn. Hiện tại, sức khỏe của 2 em nhỏ đã cơ bản ổn định.

Nam sinh Nguyễn Mạnh Hùng lao xuống sông, lần lượt đưa hai em nhỏ gặp nạn lên bờ an toàn.

Hai em được Hùng cứu là Lê Quang Thái - học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân và Lê Anh Thơ - học sinh lớp 1C2, Trường tiểu học A Hải Xuân. Thái và Thơ là anh em ruột.

Theo thông tin từ Trường THPT B Hải Hậu, hai anh em Thái và Thơ đang trên đường về nhà bằng xe đạp thì xảy ra sự cố với một xe tải. Sau đó, cả hai em và phương tiện cùng rơi xuống nước.

Sau khi sự việc xảy ra, Trường THPT B Hải Hậu đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT Ninh Bình và UBND xã Hải Xuân.

Nhà trường đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, có hình thức khen thưởng kịp thời đối với Nguyễn Mạnh Hùng nhằm ghi nhận hành động dũng cảm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của nam sinh.

Cũng trong ngày 24/9, UBND xã Hải Xuân ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND, tặng giấy khen đột xuất cho Nguyễn Mạnh Hùng vì đã có hành động dũng cảm cứu hai học sinh bị ngã xuống sông.