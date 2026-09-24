Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế

Trước đó, ngày 17/9/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hải Phòng đã phát hiện và tổ chức bắt giữ đối tượng Lý Phong (Ly Phong, SN 1976, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Đối tượng Lý Phong (x) tại cơ quan Công an.

Qua xác minh nhanh, Lý Phong là đối tượng bị Công an thành phố Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) phát lệnh bắt giữ hình sự và truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm về tội danh "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Căn cứ Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp trước khi có yêu cầu dẫn độ của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng, Đội 3 Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục, áp giải và bàn giao đối tượng Lý Phong cho lực lượng chức năng Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế theo đúng quy định của pháp luật và các hiệp định tương trợ tư pháp.