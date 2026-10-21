Khởi tố 2 'con nghiện'
Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Đ.V.D.T. (2001) và L.N.Q.A. (2003, cùng trú xã Việt An, TP Đà Nẵng) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phát hiện Đ.V.D.T. và L.N.Q.A. tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Lộc An, xã Việt An. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khoi-to-2-con-nghien-post359747.html