Sau 12 năm trốn truy nã, đối tượng làm giả tài liệu ra đầu thú

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hồng Bàng phát hiện thông tin về Lê Hồng Anh, đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 06 ngày 19/2/2014 của Cơ quan thi hành án, Công an TP Hải Phòng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Công an phường Hồng Bàng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an TP Hải Phòng) triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời kiên trì vận động, giải thích chính sách khoan hồng của Nhà nước để đối tượng nhận thức và tự nguyện ra trình diện.

Kết quả, vào 9h30 ngày 2/11/2026, Lê Hồng Anh đã đến cơ quan Công an đầu thú, chấm dứt 12 năm lẩn trốn.

Hiện Công an phường Hồng Bàng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú thể hiện hiệu quả công tác nắm địa bàn, phối hợp giữa các lực lượng Công an, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.