Gặp nạn dưới hầm nhiên liệu cây xăng cũ, 2 công nhân tử vong

Khu vực cây xăng nơi 2 công nhân gặp nạn. Ảnh: VT

Ngày 2.11, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 2 nạn nhân trong tình trạng ngưng tuần hoàn hô hấp, tím tái toàn thân, bất động. Các nạn nhân này gặp nạn ở cây xăng khu vực Nam Giao và đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Trước đó, vào ngày 1.11, nhóm 3 công nhân đến cây xăng số 2 Lê Ngô Cát (phường Thuận Hóa, TP. Huế) để dọn vệ sinh hầm chứa nhiên liệu và lắp thiết bị hút hơi trong hầm chứa. Cây xăng này đã ngừng hoạt động gần 1 năm nay.

Quá trình làm việc, anh P (24 tuổi, quê Thanh Hóa) làm rơi ống hút nên xuống hầm để lấy và bị ngất. Phát hiện sự việc, người công nhân đi cùng là anh Đ (32 tuổi, quê ở Đắk Lắk) tiếp tục xuống hầm để ứng cứu đồng nghiệp thì cũng bị bất tỉnh.

Một công nhân còn lại đứng trên miệng hầm thấy bất thường nên đã lập tức gọi lực lượng Công an và y tế đến cứu hộ.

Sau khi 2 nạn nhân được đưa lên khỏi hầm chứa xăng, một nạn nhân được chuyển vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế. Nạn nhân còn lại được chuyển vào Bệnh viện Hoàng Viết Thắng và sau đó cũng được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế, 2 nạn nhân này đã tử vong trước khi được chuyển đến viện.

Hiện Công an TP. Huế đang điều tra làm rõ vụ việc.