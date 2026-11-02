Mật phục vùng biên, tóm gọn đối tượng người Lào vận chuyển 7 bánh ma túy
Ngày 2/11, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa phối hợp đấu tranh, bắt quả tang một đối tượng quốc tịch Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép 7 bánh ma túy qua khu vực biên giới.
Cụ thể, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 31/10, tại địa bàn xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Điện Biên và Tổ thường trực Công an tỉnh Điện Biên tại Luông Pha Băng (Lào) đồng chủ trì, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan mật phục, bắt giữ thành công đối tượng Hủ Vừ (sinh năm 2006, trú tại bản Nong Bua Đeng, huyện Mường Hùn, tỉnh U Đôm Xay, Lào).
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật gồm 7 bánh ma túy được ngụy trang tinh vi nhằm thẩm lậu qua biên giới.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mat-phuc-vung-bien-tom-gon-doi-tuong-nguoi-lao-van-chuyen-7-banh-ma-tuy-post366057.html