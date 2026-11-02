Mật phục vùng biên, tóm gọn đối tượng người Lào vận chuyển 7 bánh ma túy

Cụ thể, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 31/10, tại địa bàn xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Điện Biên và Tổ thường trực Công an tỉnh Điện Biên tại Luông Pha Băng (Lào) đồng chủ trì, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan mật phục, bắt giữ thành công đối tượng Hủ Vừ (sinh năm 2006, trú tại bản Nong Bua Đeng, huyện Mường Hùn, tỉnh U Đôm Xay, Lào).

Đối tượng Hủ Vừ cùng tang vật vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật gồm 7 bánh ma túy được ngụy trang tinh vi nhằm thẩm lậu qua biên giới.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.