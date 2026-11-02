Dùng video riêng tư đe dọa người yêu cũ, đòi 50 triệu đồng

Đối tượng Đỗ Hồng Sơn tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngày 2/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Đỗ Hồng Sơn (SN 2004, trú tại xã Hùng Việt) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội TikTok, Sơn quen biết và nảy sinh tình cảm với chị L.T.M. (SN 2006, trú tại TP Quảng Ninh). Trong thời gian quen nhau, Sơn đã ghi lại video có nội dung nhạy cảm khi hai người gọi điện qua ứng dụng Messenger.

Sau khi chia tay vào cuối tháng 4/2026, do chị M. không đồng ý nối lại tình cảm, Sơn nhiều lần sử dụng video trên để đe dọa, gây sức ép đòi tiền. Đối tượng còn gửi video cho người thân của chị M., yêu cầu đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Lo sợ video riêng tư bị phát tán, chị M. đã trình báo cơ quan công an. Tại thời điểm trình báo, chị chưa chuyển tiền cho Sơn.

Từ vụ việc này, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ thông tin, hình ảnh và video riêng tư, thận trọng khi chia sẻ qua mạng xã hội và các ứng dụng liên lạc.

Khi bị đe dọa phát tán hình ảnh, video cá nhân để chiếm đoạt tài sản, người dân cần bình tĩnh, không tự ý thỏa hiệp hoặc chuyển tiền theo yêu cầu. Đồng thời, cần lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, video liên quan và kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.