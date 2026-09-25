'Trẩy hội trăng rằm' đưa Trung thu về với ký ức tuổi thơ

Tối 24/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), chương trình nghệ thuật “Trẩy hội trăng rằm” năm 2026 diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc, kết hợp nghệ thuật truyền thống và hiện đại dành cho thiếu nhi.

Chương trình do Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa Nghệ thuật (Hội Nữ trí thức Việt Nam) tổ chức, hướng tới mang đến cho trẻ em và phụ huynh một không gian Trung thu giàu tính văn hóa, đồng thời lưu giữ những ký ức đẹp về Tết đoàn viên.

Tiết mục biểu diễn của NSND Thanh Ngoan. Ảnh: BTC

Phát biểu tại chương trình, NSND Lệ Ngọc, đại diện Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa Nghệ thuật và Trưởng Ban tổ chức, cho biết mỗi mùa Trung thu không chỉ gắn với tiếng trống, ánh đèn và mâm cỗ đêm rằm mà còn là dịp để các thế hệ cùng kết nối với những giá trị văn hóa truyền thống.

Theo tổng đạo diễn Nguyễn Như Khôi, chương trình mong muốn tái hiện không khí Tết Trung thu truyền thống, qua đó giúp các em nhỏ có thêm những trải nghiệm và ký ức tuổi thơ đáng nhớ.

Điểm nhấn của đêm diễn là tiết mục chèo xẩm “Vui Tết Trung thu” do NSND Thanh Ngoan biểu diễn cùng Câu lạc bộ Moonkid. Những làn điệu truyền thống được kết hợp với cách thể hiện gần gũi, tạo không khí sôi động và nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

NSND Thanh Ngoan cho rằng, trong đời sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống như chèo, xẩm hay Tết Trung thu càng cần được gìn giữ và giới thiệu tới thế hệ trẻ. Bà cho biết thường chủ động tương tác với khán giả nhí trong các chương trình dành cho thiếu nhi để các em hiểu và thêm yêu âm nhạc dân tộc.

Vân Dung hóa phù thủy (phải), diễn cùng Thanh Hòa, trong vở hài kịch cùng tên trong đêm nghệ thuật "Trẩy hội đêm rằm". Ảnh: BTC

Trong khi đó, nghệ sĩ Vân Dung và Thanh Hòa mang đến tiếng cười với vở hài kịch “Phù thủy”. Vân Dung hóa thân thành một bà phù thủy với nhiều chiêu trò dụ dỗ cô bé mải chơi game, qua đó truyền tải thông điệp về việc tránh xa sự lười biếng, cả tin và hướng tới lối sống tích cực.

Chương trình còn có sự góp mặt của các tài năng nhí Trịnh Nguyễn Hồng Minh, Kiều Minh Tâm cùng các nghệ sĩ xiếc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Dịp này, ban tổ chức cùng đại diện lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội trao quà cho 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, con liệt sĩ đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình và Hải Phòng, góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn tình yêu thương.