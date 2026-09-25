NSƯT Quang Thắng, Trung Ruồi và Đông Hùng 'đại náo' đêm Trung thu

Dịp Tết Trung thu 2026, Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình "Xứ sở Ánh Trăng" vớihành trình cảm xúc diệu kỳ, kết nối tình cảm gia đình và gợi nhắc những ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Chương trình chính thức lên sóng vào 20h00 ngày 25/09 trên kênh VTV3.

Sức hút của "Xứ sở Ánh Trăng" đến từ sự kết hợp của dàn nghệ sĩ nổi tiếng đa thế hệ. Khán giả sẽ được chứng kiến màn tung hứng hóm hỉnh giữa NSƯT Quang Thắng trong vai Bác Trâu Vàng hay lo xa và diễn viên Trung Ruồi hóa thân thành Anh Cuội lười biếng. Cặp đôi hứa hẹn mang đến những tiếng cười rộn rã cho cả gia đình.

Bên cạnh đó, tuyến nhạc kịch gia đình thêm phần bùng nổ cảm xúc nhờ sự góp mặt của hai giọng ca thực lực Đông Hùng và Bảo Trâm trong vai bố mẹ. Dưới sự dẫn dắt của họ cùng nghệ sĩ trẻ Ali Thục Phương, các diễn viên nhí như Tân Anh Moon, Minh Xíu, Gia Nghĩa và hàng trăm em nhỏ khác sẽ cùng tạo nên một sân khấu hoành tráng, trực tiếp chạm tới trái tim người xem.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh VTV

Câu chuyện của chương trình bắt đầu từ một sự cố hy hữu đêm rằm: Cô Trăng bỗng nhiên biến mất khỏi Xứ sở Ánh Trăng. Điều này buộc Bác Trâu Vàng và Anh Cuội phải cuống cuồng lên đường tìm kiếm. Trải qua các không gian kỳ diệu như Phố Đồ Chơi, Sân Ga Bí Mật và Quảng Trường Ánh Sáng, chuyến đi tìm cô Trăng ham chơi cuối cùng trở thành hành trình đong đầy cảm xúc, giúp các bạn nhỏ trân trọng hiện tại và người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ cùng sự gắn kết giữa các thành viên.

Hành trình đi tìm cô Trăng mang lại nhiều cảm xúc đối với khán giả. Ảnh VTV

Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, "Xứ sở Ánh Trăng" còn là một trải nghiệm thị giác và âm nhạc đỉnh cao. Chương trình tái hiện không khí lễ hội với màn rước đèn rực rỡ, điệu múa Lân - Sư - Rồng tưng bừng, cùng nét đẹp từ các làng nghề dân gian như nặn tò he, làm phỗng đất hay bày mâm cỗ truyền thống. Những yếu tố này được hòa quyện tinh tế với công nghệ đèn LED neon hiện đại và xiếc bong bóng xà phòng nghệ thuật.

"Xứ sở Ánh Trăng" là trải nghiệm thị giác và âm nhạc đỉnh cao. Ảnh VTV

Đặc biệt, khán giả sẽ được hòa mình vào không khí Lễ hội Thành Tuyên độc đáo của Tuyên Quang, gặp gỡ những người trẻ đang bền bỉ gìn giữ đồ chơi truyền thống và lắng nghe những câu chuyện đặc biệt từ các em nhỏ.

Về phần âm nhạc, các giai điệu quen thuộc như: Rước Đèn Tháng Tám, Chiếc Đèn Ông Sao, Về Miền Cổ Tích được phối khí hoàn toàn mới, đan xen cùng các ca khúc sáng tác mang âm hưởng hiện đại như Trăng Ơi, Tìm Trăng. Điểm nhấn đáng chú ý là trích đoạn nhạc kịch được viết mới dành riêng cho chương trình, mang đến một màu sắc nghệ thuật đương đại và lôi cuốn.