Đón Tết Trung thu năm 2026, Google Doodle đổi ảnh đại diện chú thỏ cung trăng

“Hình Doodle thường niên này kỷ niệm Tết Trung thu, một ngày lễ chính thức được tổ chức ở nhiều quốc gia khắp châu Á. Lễ hội đánh dấu sự khởi đầu của vụ thu hoạch mùa thu và mời gọi mọi người quây quần trong các nghi lễ thắp lồng đèn, thưởng thức bánh trung thu và xem pháo hoa”, Google nêu thông điệp khi thay đổi ảnh đại diện bằng Doodle có phong cách truyền thống, với tông màu ấm áp vui tươi.

Điểm nhấn của Doodle hôm nay là Mặt trăng màu vàng dịu, phía trong có chú thỏ - một biểu tượng quen thuộc của Trung thu. Xung quanh là những chiếc đèn lồng, vật trang trí phổ biến trong dịp này.

Mẫu Google Doodle mừng Trung Thu 2026.

Tết Trung thu diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hằng năm, khi Mặt trăng được cho là tròn và sáng nhất. Ở Việt Nam, đây không chỉ là dịp trẻ em vui chơi dưới ánh trăng, rước đèn, phá cỗ mà còn là một phong tục gắn với gia đình, tình thân và những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Vì sao Trung thu gắn với trẻ em?

Nguồn gốc chính xác của Tết Trung thu vẫn còn nhiều cách lý giải. Ở Trung Quốc, tục đón Trung thu đã xuất hiện từ lâu và gắn với việc thưởng trăng, làm lễ tạ ơn mùa màng. Qua quá trình giao lưu văn hóa, Tết Trung thu được du nhập và biến đổi ở nhiều quốc gia Đông Á.

Trung thu ở Việt Nam có những đặc thù so với Trung thu của các quốc gia khác, đặc biệt là trở thành ngày hội dành cho trẻ em. Trong đời sống dân gian, Trung thu còn gắn với quan niệm về mùa màng. Thời điểm tháng 8 âm lịch thường là lúc công việc đồng áng đã bớt vất vả, người dân có dịp nghỉ ngơi, thưởng trăng và vui chơi sau một mùa lao động.

Nhắc đến Trung thu, hình ảnh quen thuộc nhất với nhiều thế hệ người Việt là những đứa trẻ cầm đèn đi khắp xóm, cùng nhau phá cỗ và nghe kể chuyện về chị Hằng, chú Cuội.

Từ lâu, người Việt đã gọi Trung thu là Tết thiếu nhi, dù trên thực tế đây không phải tên gọi duy nhất hay một ngày lễ chỉ dành riêng cho trẻ em. Việc Trung thu ngày càng gắn với trẻ nhỏ phản ánh một nét đẹp trong văn hóa gia đình: Người lớn dành thời gian để tạo cho trẻ một đêm hội vui vẻ, đoàn viên.

Đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ, múa lân, trống hội... trở thành những hình ảnh không thể thiếu trong ký ức Trung thu của nhiều người.

Mâm cỗ Trung thu thường có bánh, hoa quả và các loại đồ ăn được bày biện đẹp mắt.

Trong đó, múa lân thường tạo không khí náo nhiệt, với tiếng trống, tiếng chũm chọe và hình ảnh con lân đầy màu sắc. Những đoàn lân đi qua các khu phố không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn tạo nên không khí cộng đồng đặc trưng của ngày hội.

Bánh Trung thu và mâm cỗ trông trăng

Bánh trung thu là một phần quan trọng của ngày lễ. Hai loại bánh quen thuộc nhất ở Việt Nam là bánh nướng và bánh dẻo. Bánh nướng thường có lớp vỏ vàng nâu, nhân đa dạng như thập cẩm, đậu xanh, hạt sen, trứng muối. Bánh dẻo có lớp vỏ mềm, trắng, thường được làm từ bột nếp rang và có nhiều loại nhân.

Từ những chiếc bánh truyền thống, thị trường hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm với hình dáng, kích thước và hương vị phong phú. Dù vậy, ý nghĩa quan trọng nhất của bánh trung thu vẫn nằm ở việc cùng nhau thưởng thức trong dịp đoàn viên.

Mâm cỗ Trung thu truyền thống cũng thường có bánh, hoa quả và các loại đồ ăn được bày biện đẹp mắt. Trẻ em phá cỗ, người lớn trò chuyện, ngắm trăng, tạo nên một không gian gia đình đặc biệt.

Trung thu ngày nay đã thay đổi thế nào?

Cuộc sống hiện đại khiến cách đón Trung thu thay đổi đáng kể. Những chiếc đèn giấy thủ công ngày trước có thêm nhiều loại đèn điện tử, đồ chơi hiện đại; những đêm rước đèn trong làng xóm được thay bằng các chương trình vui chơi tại trường học, khu dân cư, trung tâm thương mại.

Bánh trung thu cũng trở thành một sản phẩm quà tặng phổ biến, với hàng loạt phân khúc từ bình dân đến cao cấp.

Tuy nhiên, giữa những thay đổi ấy, giá trị cốt lõi của Trung thu vẫn không thay đổi nhiều, đó là dịp để con người hướng về gia đình, dành sự quan tâm cho trẻ nhỏ và tìm lại một khoảng thời gian quây quần giữa nhịp sống bận rộn.

Với nhiều người trưởng thành, Trung thu còn là chuyến trở về ký ức. Đó có thể là chiếc đèn ông sao đơn sơ, tiếng trống múa lân đầu ngõ, mâm cỗ được người mẹ chuẩn bị hay khoảnh khắc cả gia đình ngồi dưới ánh trăng.

Có lẽ vì thế, dù xã hội thay đổi và cách đón Tết Trung thu ngày càng đa dạng, đêm rằm tháng 8 vẫn giữ được một sức sống riêng. Đó không chỉ là Tết của trẻ em mà còn là một dịp để người lớn nhớ về tuổi thơ và nhắc nhau rằng, giữa cuộc sống hiện đại, những khoảnh khắc được ngồi bên nhau vẫn luôn đáng quý.

Google và những Doodle đầy ấn tượng

Trong suốt 25 năm phát triển, Google đã tạo ra hơn 5.000 Doodle, mỗi tác phẩm đều mang một dấu ấn riêng trong hành trình sáng tạo. Doodles đã trở thành hiện tượng toàn cầu, nhằm tôn vinh các nhân vật, sự kiện, văn hóa, địa danh và vô số câu chuyện đáng nhớ khác.

Năm 1998, Doodle đầu tiên ra đời vào ngày 30/8 nhằm thông báo rằng hai nhà sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin đang tham dự lễ hội Burning Man. Doodle này được tạo ra một cách rất đơn giản nhưng lại mở đầu cho một truyền thống sáng tạo lâu dài của Google.

Đến năm 2000, Google cho ra mắt chuỗi Doodle đầu tiên mang tên Google Aliens 2000. Chuỗi hình ảnh này kể câu chuyện về những người ngoài hành tinh chạm trán logo Google và mang nó lên sao Hỏa, đánh dấu bước đầu tiên của Doodles trong việc kể chuyện theo nhiều phần.

Cũng trong năm 2000, Google chính thức đưa Doodles ra thế giới với Doodle quốc tế đầu tiên kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp (Bastille Day). Từ đó, nhiều Doodle khác nhau có thể xuất hiện cùng lúc tại nhiều quốc gia, phản ánh bản sắc văn hóa, lịch sử và các sự kiện riêng của từng địa phương.

Cuối năm 2000, Doodle Halloween lần đầu tiên giới thiệu yếu tố hoạt hình. Các chữ “O” trong logo được hóa trang thành những chiếc bí ngô phát sáng, kèm theo hiệu ứng chuyển động đầy ma mị. Kể từ thời điểm này, hoạt hình trở thành một phần không thể thiếu trong cách kể chuyện của Doodles.

Năm 2005 đánh dấu sự ra đời của cuộc thi Doodle for Google, mời học sinh từ bậc tiểu học đến trung học tham gia thiết kế Doodle của riêng mình và cạnh tranh cơ hội xuất hiện trên trang chủ Google. Đây là cuộc thi lâu đời nhất của Google, nhằm tôn vinh sự sáng tạo và trí tưởng tượng của các nghệ sĩ trẻ.

Đến năm 2010, Google giới thiệu Doodle trò chơi tương tác đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 30 năm trò chơi Pac-Man. Người dùng có thể chơi trực tiếp trên trang chủ Google, biến Doodle từ một hình ảnh tĩnh thành một trải nghiệm giải trí hoàn chỉnh.

Năm 2011, Doodles tiếp tục phát triển mạnh mẽ khi được mở rộng thành các video kể chuyện chuyên sâu. Doodle live-action đầu tiên được thực hiện để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 122 của Charlie Chaplin, với sự tham gia của toàn bộ đội ngũ Doodle thời điểm đó. Trong cùng năm, các Doodle tôn vinh Lucille Ball và Freddie Mercury cũng cho thấy tham vọng kể chuyện ngày càng lớn của Google.

Năm 2012, Doodles bước sang giai đoạn đa phương tiện với Doodle Ngày Trái đất. Đội ngũ sáng tạo đã gắn camera lên mái nhà để ghi lại quá trình cây cối phát triển, tạo nên một trong những Doodle “hữu cơ” và sáng tạo nhất từng được thực hiện.

Đến năm 2018, Doodles vượt ra khỏi màn hình với Doodle video 360 độ và thực tế ảo đầu tiên, tôn vinh nhà ảo thuật và đạo diễn điện ảnh tiên phong người Pháp Georges Méliès. Tác phẩm này thậm chí còn được đề cử giải Emmy, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Doodles.

Năm 2019, Google ra mắt Doodle ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên để tôn vinh nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach. Người chơi được mời sáng tác một giai điệu ngắn, sau đó hệ thống AI sẽ tự động hòa âm theo phong cách âm nhạc đặc trưng của Bach.

Đến năm 2021, Doodle nhiều người chơi lớn nhất từ trước đến nay mang tên Doodle Champion Island Games chính thức ra mắt, kết nối người dùng trên toàn cầu trong một thế giới trò chơi phong phú với các thử thách thể thao, nhân vật huyền thoại và nhiệm vụ phiêu lưu hấp dẫn.