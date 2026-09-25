Hội An rộn ràng sắc màu Trung thu truyền thống

Các hoạt động do Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống gắn liền với Tết Trung thu, đồng thời tạo thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa cho thiếu nhi và du khách khi đến với đô thị di sản.

Tối 25-9, tại Công viên Trung tâm Hội An, UBND phường Hội An tổ chức Đêm hội Trung thu với chủ đề "Mang hội Trăng trở về - Lân đăng hội nguyệt".

Điểm nhấn mở đầu là triển lãm ảnh và không gian trưng bày về múa Thiên cẩu - một nét văn hóa dân gian đặc sắc của Hội An, diễn ra từ ngày 22 đến 25-9 tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian. Tại đây, người dân và du khách còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như làm lồng đèn giấy, vẽ và trang trí Thiên cẩu, mặt nạ giấy, cùng các trò chơi dân gian quen thuộc như ô ăn quan, đập niêu, cà kheo. Nhiều mini game hấp dẫn như giải câu đố trong đèn lồng, truy tìm kho báu và nhận quà Trung thu cũng được tổ chức, góp phần mang đến không khí vui tươi, gần gũi cho thiếu nhi. Bên cạnh đó, chương trình "Âm nhạc và trăng" tại Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh vào các tối 23 và 25-9 sẽ đưa khán giả trở về với những giai điệu dân ca, đồng dao quen thuộc của tuổi thơ. Các em nhỏ và du khách sẽ được hướng dẫn hát những ca khúc chủ đề Trung thu, đồng thời thưởng thức các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc giàu bản sắc.

Chương trình "Đêm phố cổ" diễn ra tối 24-9 là hoạt động được nhiều người mong đợi. Không gian phố cổ sẽ tái hiện sinh động nếp sống của cư dân Hội An đầu thế kỷ XX thông qua các hoạt động ngâm thơ, hát tuồng, dân ca, võ cổ truyền, cờ tướng, cờ làng, bài chòi và thư pháp. Đây là dịp để du khách cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất di sản.

Đặc biệt, tối 25-9, tại Công viên Trung tâm Hội An, UBND phường Hội An tổ chức Đêm hội Trung thu với chủ đề "Mang hội Trăng trở về - Lân đăng hội nguyệt". Chương trình phục vụ miễn phí người dân và du khách, nổi bật với màn trình diễn 500 thiết bị bay không người lái (drone light show), các tiết mục văn nghệ thiếu nhi, không gian đèn lồng rực rỡ, múa lân sư rồng cùng nhiều hoạt động giao lưu, gắn kết gia đình. Sự kiện còn có sự tham gia của ca sĩ Võ Hạ Trâm và hiện tượng âm nhạc nhí Xệ Xệ.

Chuỗi hoạt động Trung thu năm nay không chỉ tạo sân chơi văn hóa, giải trí lành mạnh cho thiếu nhi mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng hình ảnh Hội An - điểm đến thân thiện, an toàn và giàu bản sắc trong lòng du khách.