Lễ hội Nghinh Ông TP Hồ Chí Minh 2026: Mở rộng không gian kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Tối 24/9, tại Công viên Cần Thạnh (xã Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh), Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp UBND xã Cần Giờ tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - TP Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “Khởi vượng tinh hoa”.

Lễ hội Nghinh Ông - TP Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 24-27/9, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân, đồng thời giới thiệu đời sống văn hóa cư dân vùng biển, quảng bá hình ảnh địa phương đến người dân và du khách.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội. Ảnh: Hoàng Hùng

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận cho biết điểm mới của lễ hội năm nay là thành phố mở rộng không gian tổ chức, kết nối các hoạt động tại Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu. Trên cùng dải bờ biển của thành phố hiện có hai di sản cùng chung tín ngưỡng thờ Cá Ông là Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam - Vũng Tàu, đều được Bộ VHTT&DL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo ông Trần Thế Thuận, việc mở rộng không gian nhằm tạo sự kết nối giữa hai vùng biển, để ngư dân hai địa phương cùng chung một mùa hội và du khách có thể trải nghiệm một hành trình văn hóa biển.

Chương trình nghệ thuật khai mạc “Khởi vượng tinh hoa” gồm hai chương “Tinh hoa miền duyên hải” và “Cần Giờ tỏa sáng biển quê hương”. Nội dung chương trình giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển như nghi thức Khai biển, nghệ thuật Hát Bả Trạo và tín ngưỡng thờ Cá Ông; đồng thời khắc họa quá trình phát triển của vùng đất Cần Giờ, gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống với phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Trong khuôn khổ Lễ hội, tại Cần Giờ, các hoạt động tập trung trong các ngày 24-26/9, với những nghi thức truyền thống như dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác và Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ; Lễ Thượng đại kỳ; Lễ Cúng Tiền hiền, Hậu hiền...

Điểm nhấn của phần lễ là Lễ Nghinh Ông trên biển ngày 26/9. Đoàn thuyền xuất phát từ khu vực bến tàu, thực hiện nghi lễ trên biển rồi trở về Lăng Ông Thủy Tướng. Nghi thức này thể hiện lòng biết ơn của ngư dân đối với biển cả và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa đánh bắt thuận lợi, người đi biển bình an.

Tối 25/9, đoàn thuyền hoa đăng sẽ diễu hành trên biển Cần Giờ. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật “Nghinh Ông Cần Giờ - Đêm hội trăng rằm”, hoạt động rước đèn Trung thu, biểu diễn lân - sư - rồng, diều nghệ thuật và các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân, du khách.

Đoàn diễu hành về Lăng Ông Thuỷ Tướng, sáng 24/9. Ảnh: Tâm Linh

Bên cạnh phần lễ, Lễ hội còn có triển lãm hình ảnh, hiện vật về quá trình hình thành và phát triển của lễ hội, làng nghề, ngư cụ và đời sống nghề biển; các chương trình hát bội, đờn ca tài tử, cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian như bi sắt, bóng chuyền, bóng đá mini, đua xe đạp, kéo co, leo cột.

Giải Marathon Xanh Cần Giờ, giao lưu pickleball, hội thi làm lồng đèn, trang trí xe hoa và cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi cũng góp phần mở rộng không gian trải nghiệm cho cộng đồng và du khách.

Trong khi đó, ngày 26-27/9, Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam - Vũng Tàu diễn ra tại khu vực Bãi Trước, Miếu Hòn Bà, Di tích Đình thần Thắng Tam và các tuyến đường thuộc khu vực Vũng Tàu. Các hoạt động gồm Lễ Nghinh Ông trên biển, khai mạc tại Bãi Trước, rước Ông diễu hành đường bộ và các nghi thức tế lễ cổ truyền tại Đình thần Thắng Tam.

Việc tổ chức lễ hội tại Cần Giờ và Vũng Tàu trong cùng thời điểm tạo thêm không gian kết nối các giá trị văn hóa biển, đồng thời góp phần giới thiệu những nét đặc trưng của vùng đất Cần Giờ, trong đó có hệ sinh thái rừng ngập mặn và các di tích tín ngưỡng dân gian gắn với đời sống cộng đồng cư dân vùng biển.