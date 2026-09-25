Người dân phố núi đội mưa xem lễ hội Trung thu

Từ chiều tối 24/9, khu vực Quảng trường Lâm Viên và các tuyến đường quanh hồ Xuân Hương đã đông kín người. Mưa càng lúc càng nặng hạt, người lớn khoác áo mưa, che ô cho trẻ nhỏ, nhiều gia đình vẫn kiên nhẫn đứng dọc các tuyến đường để chờ những đoàn lân, sư, rồng xuất hiện.

Lễ hội trung thu tối 24/9 tại Đà Lạt.

Giữa màn mưa và cái lạnh đặc trưng của phố núi, tiếng trống hội vang lên dồn dập. Những đoàn lân, sư, rồng nối nhau di chuyển trong tiếng reo hò, cổ vũ của người dân và du khách. Đặc biệt, những mô hình đèn lồng, linh vật có kích thước lớn, được thiết kế công phu, rực rỡ sắc màu lần lượt xuất hiện, tạo nên khung cảnh Trung thu đầy màu sắc giữa Quảng trường Lâm Viên.

Có thời điểm, mưa gần như phủ trắng quảng trường, nhưng khán giả vẫn không rời vị trí. Những chiếc ô đủ màu sắc ken dày hai bên đường. Dưới ánh đèn, các đội lân, sư, rồng vẫn miệt mài trình diễn những màn múa đẹp mắt, sôi động. Tiếng trống dồn dập hòa cùng tiếng reo hò khiến không khí đêm hội càng thêm náo nhiệt.

Hàng nghìn người đội mưa tham dự lễ hội Trung thu tại Đà Lạt.

Với nhiều em nhỏ, đêm Trung thu trong mưa không chỉ là dịp vui chơi mà còn là cơ hội được trực tiếp hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống, ngắm những mô hình đèn khổng lồ, theo dõi các màn múa lân và cùng gia đình lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Đêm hội Trung thu năm 2026 tại Đà Lạt được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, với tổng kinh phí khoảng 2,7 tỷ đồng. Dù thời tiết không thuận lợi, các hoạt động vẫn được triển khai theo kế hoạch, mang đến cho người dân và du khách một đêm Trung thu rộn ràng, nhiều màu sắc giữa phố núi.

Lễ hội Trung thu có sự tham dự, tranh tài của nhiều đội Lân Sư Rồng.

Tối 25/9, các đoàn lân, sư, rồng cùng Ban Tổ chức Đêm hội Trung thu tiếp tục diễu hành, rước đèn qua nhiều tuyến đường khu vực trung tâm Đà Lạt. Hàng chục mô hình đèn lồng, linh vật được thiết kế công phu sẽ tiếp tục xuất hiện, hứa hẹn tạo nên một đêm hội náo nhiệt, đặc sắc giữa thành phố ngàn hoa.