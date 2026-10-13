Khởi nghiệp từ hoa handmade

Giữa nhịp sống hối hả, có những người trẻ chọn tự tay làm từng cánh hoa, thiết kế từng giỏ hoa giả, bằng sự tỉ mỉ và sáng tạo để khởi nghiệp kinh doanh.

Chị Trần Trúc Khánh Quỳnh bên những giỏ, bó hoa sáp tự cắm.

Gửi đam mê vào từng cánh hoa

Bước vào căn nhà nhỏ ở đường 35 khu đô thị Mỹ Gia (phường Nam Nha Trang), nơi chị Lê Thị Hồng Ánh làm xưởng thi công, chúng tôi thấy những bó len nhung đủ màu và nhiều loại phụ kiện. Bên chiếc bàn nhỏ, chị Ánh thoăn thoắt đo, cắt từng sợi kẽm nhung, gấp khúc 5-7 đoạn, rồi uốn, vuốt, chỉnh sửa thành từng cánh hoa, gắn nhụy, đài hoa, cành hoa... Sau 5-10 phút, một nụ hồng bé xíu định hình. Khoảng 1 giờ, một bông hướng dương hoàn thành. Chị Ánh tâm sự, năm 2006, khi còn học phổ thông, chị đã thường xuyên vẽ tranh, tự may dây cột tóc, làm thú bông...; 2-3 năm trước, trào lưu làm hoa bằng sợi kẽm nhung nở rộ, chị mua nguyên liệu, xem video hướng dẫn trên YouTube để học cách làm hoa giả. Hành trình ấy không dễ dàng. Uốn cánh hoa một lúc, tay chị ra mồ hôi, phải làm lại nhiều lần, dùng máy sấy để sấy cho hoa bông xốp. Phần cuống hoa dồn nhiều cọng kẽm, muốn cành hoa thon gọn tự nhiên phải quấn thật chặt. Hoa hướng dương có nhiều lớp cánh nên việc xếp cánh, gắn cánh cần nhiều công sức và sự khéo léo. Đó là chưa kể thời gian cắt sợi len, bó cành, tạo hình cho bình cắm, phun màu cho từng bông hoa để tạo cảm giác tự nhiên... Tỉ mỉ là vậy, chị vẫn đặt trọn niềm tin của khách hàng và đam mê của mình vào từng cánh hoa.

Chị Võ Thị Thái Vân hoàn thiện khâu trang trí cho bó hoa sáp.

Hai chị em Trần Trúc Khánh Quỳnh và Trần Khánh Linh (tiệm Sofia Flower, đường Điện Biên Phủ, phường Bắc Nha Trang) lại gửi trọn đam mê vào việc cắm hoa sáp để bán. Khởi nghiệp từ những bó hồng tự làm bằng giấy nhún, khi thị trường chuộng hoa sáp, chị Quỳnh mua hoa sáp về tự cắm và đăng lên mạng xã hội. Khoảng 4-5 năm trước, chị Quỳnh nghỉ làm ở công ty, cùng chị gái tập trung cắm hoa sáp để bán. “Việc này tưởng nhàn, thực tế không dễ dàng. Như bó hoa kiểu bán nguyệt, để cân đối, các bông hoa phải cong đều ba phía, phải biết cách xếp từng cành hoa, bó đúng vị trí, độ chặt tay phù hợp”, chị Linh giải thích. Ngoài ra, hai chị em phải thường xuyên cập nhật xu hướng mới, liên tục sáng tạo các kiểu bó hoa, linh hoạt kết hợp với các phụ kiện như: Đồ chơi, thú bông, bong bóng, hạt cườm, đá…

2 năm qua, chị Võ Thị Thái Vân (đường Võ Thị Sáu, phường Phan Rang) gắn bó với công việc tay trái này chỉ bởi yêu cái đẹp. Chị đã đặt mua nhiều loại phụ liệu; tham gia nhiều hội nhóm dạy cắm hoa trên mạng xã hội để học hỏi. Sau mỗi buổi làm tại công ty, chị lại ngồi hàng giờ trong phòng để sáng tạo ra những bó hoa sáp rực rỡ sắc màu. Mắt thẩm mỹ và sự khéo léo đã giúp chị tạo hình được nhiều bó hoa đáp ứng thị hiếu người mua. Một số khách hàng còn tin tưởng “ra đề bài” để chị cắm những bó hoa độc bản phục vụ sự kiện quan trọng của riêng mình.

Chị Lê Thị Hồng Ánh tạo hình bông hoa từ sợi kẽm nhung.

Giới thiệu trên không gian mạng

Đến nay, tiệm hoa Sofia Flower đã hoạt động ổn định được 5 năm, với khoảng 5 nhân viên, trong đó có 3 sinh viên làm bán thời gian. Giai đoạn cao điểm (đầu tháng 10 tới tháng 3 năm sau), có lúc tiệm huy động 10 người, làm từ 1-2 giờ sáng mới kịp trả hàng. Theo chị Quỳnh, hoa sáp không như hoa tươi, chẳng lo héo, lại ít biến động về giá; độ nở, màu sắc, dáng bông cũng cơ bản đồng nhất nên giỏ hoa tới tay khách luôn giữ được như mẫu. Chị còn áp dụng mô hình kinh doanh trực tiếp kết hợp trực tuyến để khách hàng có thể đến tận nơi kiểm tra chất lượng; còn khách hàng trực tuyến cũng yên tâm đặt cọc khi thấy tiệm có địa chỉ rõ ràng. Mạng xã hội giúp chị dễ quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng trẻ - những người thích chốt đơn nhanh và giao hàng tận nơi.

Bông hướng dương được tạo hình từ sợi kẽm nhung.

Từ chỗ làm tặng bạn bè, thầy cô, đến nay, những bông hoa len đã thành nghề tay trái của chị Ánh. Sẵn có kinh nghiệm tham gia các diễn đàn, chị nhìn ra lợi thế của mạng xã hội và sớm quảng bá sản phẩm trên TikTok, Facebook, Instagram... Hình ảnh sản phẩm bắt mắt cùng vài câu thơ, câu văn nhẹ nhàng là cách chị khiến khách hàng phải dừng mắt và liên hệ. Theo chị, không gian mạng dễ tiếp cận khách hàng trẻ, tiết kiệm chi phí mặt bằng. Còn chị Vân lại tận dụng bộ máy ảnh và các đồ nghề trong studio của người cha mê chụp hình để giới thiệu các bó hoa tự cắm của mình trên mạng xã hội, duy trì lượt người quan tâm ổn định.

Chị Võ Thị Thái Vân chụp hình bó hoa sáp tự cắm để đăng trên mạng xã hội.

Khởi nghiệp với công việc thủ công không phải con đường làm giàu nhanh, nhưng với một số người trẻ, sự sáng tạo, khéo léo, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vẫn giúp họ tạo ra nhánh kinh doanh và có được lượng khách hàng nhất định. Chị Võ Thị Phương Khanh (phường Bắc Nha Trang) cho biết: “Các giỏ hoa của Sofia Flower làm tôi hài lòng vì mang đậm dấu ấn sáng tạo cá nhân, tính thẩm mỹ, lại có thể giữ được lâu dài. Tôi cũng đánh giá cao sự tận tâm của người cắm hoa. Vì vậy, tôi đã đồng hành với chủ tiệm 6 - 7 năm, đặt hơn 70 đơn hàng”.