Bản tin nông sản hôm nay (13-10): Giá cà phê và hồ tiêu ổn định

* Giá cà phê hôm nay đi ngang, duy trì quanh mức 92.200 - 93.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng duy trì ở mức 93.000 đồng/kg, thuộc nhóm cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Lâm Đồng ghi nhận mức giá cà phê khoảng 92.200 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (13-10): Giá cà phê duy trì quanh mức 92.200 - 93.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: baolamdong.vn

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê robusta và arabica ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch gần nhất, dù xét chung cả tuần trước, arabica vẫn tăng giá.

Tại sàn London, hợp đồng robusta giao tháng 11-2026 đứng ở mức 3.470 USD/tấn, gần như không thay đổi so với cuối tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1-2027 tăng nhẹ 6 USD/tấn, tương đương 0,2%, đạt 3.454 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá arabica giao tháng 3-2027 ở mức 286,95 US cent/pound, tương đương 2,8695 USD/pound. Hợp đồng giao tháng 5-2027 đạt 279,8 US cent/pound.

* Giá hồ tiêu hôm nay ổn định ở mức 136.500 - 140.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì mức 140.000 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk đứng thứ hai với giá 138.500 đồng/kg.

Tại TP Hồ Chí Minh, hồ tiêu được thu mua ở mức 137.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức 136.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương khảo sát.

Giá hồ tiêu hôm nay ổn định ở mức 136.500 - 140.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia xuất khẩu lớn cũng chưa ghi nhận thay đổi đáng kể.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 6.834 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đạt 9.200 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l hiện đạt 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l ở mức 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia giữ mức 9.357 USD/tấn, Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn và Malaysia duy trì 12.100 USD/tấn.

* Giá lúa tươi hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng nhẹ.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi DS1 tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức 6.500 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động ở mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg.

Ảnh minh họa: kinhtemoitruong.vn

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.600 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động ở mức 371 - 375 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn.