Chuyển lợi thế thành sức mạnh kinh tế

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, ông PHAN TẤN ĐẠT, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo SGGP về vai trò, trách nhiệm của hội trong bối cảnh hiện nay.

- PHÓNG VIÊN: - Với vai trò Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, ông tâm đắc nhất với Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân ở điểm nào?

- Ông PHAN TẤN ĐẠT: Nghị quyết 68 tạo ra một sự thay đổi rất quan trọng về nhận thức và niềm tin đối với khu vực kinh tế tư nhân. Không đơn thuần là sự ghi nhận đối với những đóng góp của doanh nghiệp (DN) tư nhân, mà đặt ra yêu cầu rất lớn cho cộng đồng DN: khi được trao niềm tin lớn hơn, thì cũng phải có khát vọng lớn và trách nhiệm cao hơn.

Tôi rất tâm đắc với tinh thần tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, cải thiện khả năng tiếp cận vốn, đất đai, hỗ trợ DN đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Nghị quyết cũng đặt vấn đề hỗ trợ DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp, đồng thời tạo điều kiện phát triển DN tư nhân có quy mô lớn và năng lực cạnh tranh toàn cầu.

- Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân thể hiện rất cụ thể, Nghị quyết 138/NQ-CP của Chính phủ về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 68 cũng được triển khai. Hội đã đồng hành với cộng đồng DN như thế nào?

- Nhà nước đang mở ra một không gian phát triển mới cho kinh tế tư nhân, thì trách nhiệm của thế hệ doanh nhân chúng tôi phải bước vào không gian đó bằng những dự án thực chất. Nghị quyết chỉ thật sự thành công khi tinh thần của nghị quyết đi vào từng DN và được chuyển hóa thành hành động.

Với vai trò của Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, chúng tôi xác định ít nhất hai trách nhiệm. Một là, đưa chính sách đến gần DN. Hội tiếp tục tổ chức các chương trình đối thoại, phổ biến chính sách, tư vấn và hỗ trợ để hội viên hiểu đúng, tiếp cận được và tận dụng hiệu quả các cơ chế mới. Hai là, đưa tiếng nói của DN đến với cơ quan hoạch định chính sách. Hội sẽ chủ động nghiên cứu, tổng hợp những vướng mắc trong thực tiễn, đề xuất giải pháp để quá trình triển khai Nghị quyết 68 ngày càng sát với nhu cầu thực tế.

- TPHCM đang hướng đến một đô thị tầm cỡ khu vực, vậy vai trò của hội sẽ mở rộng như thế nào?

- Việc hợp nhất 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TPHCM không đơn thuần là mở rộng địa giới hành chính, mà điều quan trọng hơn là hình thành một không gian phát triển kinh tế hoàn toàn mới, có quy mô, nguồn lực và mức độ bổ trợ lẫn nhau rất lớn. Đồng nghĩa tầm vóc và trách nhiệm của hội cũng phải thay đổi tương ứng.

Hội không chỉ là nơi kết nối hội viên, mà tiến tới vai trò kết nối các nguồn lực phát triển: DN với DN, DN với chính quyền, DN với các tổ chức tài chính và kết nối các mạng lưới doanh nhân quốc tế.

Nhiệm vụ lớn nhất của hội trong giai đoạn này là làm sao biến lợi thế quy mô của TPHCM thành lợi thế sức mạnh kinh tế thực chất. Chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng doanh nhân trẻ có tinh thần “nghĩ lớn hơn, đi cùng nhau và cạnh tranh ở quy mô lớn hơn”. Doanh nhân TPHCM không chỉ đặt mục tiêu thành công tại thị trường trong nước, mà phải từng bước hình thành những DN có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TPHCM nhiệm kỳ 2026-2029. Ảnh: Bình Minh

- Trong bối cảnh DN phải thích ứng với AI, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế, hội có những hoạt động cụ thể nào để hội viên sẵn sàng thích nghi trong môi trường mới?

- Tôi nghĩ từ khóa không chỉ còn “thích nghi” mà phải “chủ động chuyển đổi”. Vì đây là những vấn đề không còn là xu hướng ở tương lai, mà đang trực tiếp thay đổi năng lực cạnh tranh của DN ngay hôm nay. DN đi chậm sẽ phải trả giá bằng năng suất, chi phí, thậm chí là thị trường. Bởi vậy, hội muốn chuyển mạnh từ các chương trình mang tính chia sẻ kiến thức sang chương trình giúp DN ứng dụng được vào thực tế.

Với trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, hội sẽ kết nối các DN công nghệ, chuyên gia cùng các hội viên để xây dựng những chương trình đào tạo và tư vấn ứng dụng AI theo từng nhóm ngành. Mục tiêu không phải để doanh nhân chỉ biết về AI, mà phải biết AI có thể giúp DN mình tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao năng suất và quản trị tốt hơn ở đâu.

Về chuyển đổi xanh, đây vừa là trách nhiệm vừa là điều kiện bắt buộc để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội sẽ thúc đẩy các chương trình về môi trường-xã hội-quản trị (ESG), sử dụng năng lượng hiệu quả, kinh tế tuần hoàn, kiểm kê và giảm phát thải, tài chính xanh; đồng thời kết nối DN với các tổ chức tư vấn, định chế tài chính và đối tác có năng lực triển khai.

Về hội nhập và thực hiện Chương trình "Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030" (Go Global), chúng tôi muốn tổ chức nhiều hơn các đoàn xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, kết nối các hiệp hội DN và cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, qua đó giúp hội viên tìm kiếm thị trường, công nghệ, vốn và đối tác quốc tế.

- Thuận lợi sẽ đi kèm khó khăn thách thức. Hội có những kiến nghị gì để cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân?

- DN tư nhân hiện nay không thiếu khát vọng và cũng không thiếu ý tưởng. Điều DN cần nhất là môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, bình đẳng và có khả năng dự báo. Từ thực tiễn của cộng đồng hội viên, hội sẽ tập trung kiến nghị một số nhóm vấn đề.

Thứ nhất, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế và các giấy phép liên quan đến hoạt động sản xuất-kinh doanh. Với DN, chi phí lớn đôi khi không chỉ là tiền mà còn là thời gian và cơ hội bị mất đi.

Thứ hai, xây dựng cơ chế đối thoại thường xuyên và xử lý kiến nghị đến cùng. Hội mong muốn trở thành một kênh phản ánh chính sách có trách nhiệm giữa cộng đồng DN với chính quyền thành phố, đề xuất giải pháp và theo dõi quá trình tháo gỡ.

Thứ ba, tạo điều kiện để DN tư nhân tiếp cận bình đẳng hơn với các nguồn lực như đất đai, vốn, dữ liệu, công nghệ và các dự án phát triển của thành phố.

Thứ tư, có những chính sách mạnh hơn để hỗ trợ DN nhỏ và vừa nâng cấp năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và tham gia chuỗi cung ứng của các DN lớn, DN có vốn đầu tư nước ngoài.

- Xin cảm ơn ông!