Đầu tư cho AI đi cùng đầu tư con người

Nhân viên Công ty TNHH MTV Phát triển phần mềm Âu Lạc (Alta Software) kiểm tra tình trạng của Robot TESTU. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tuy nhiên, DN không nên coi AI thay thế con người, cần nhìn nhận AI bổ trợ cho người lao động, giúp ra quyết định nhanh hơn, sáng tạo hơn và tập trung vào những công việc có giá trị gia tăng cao. Đầu tư cho AI phải đi cùng đầu tư cho con người.

Theo đó, DN cần xây dựng quy trình quản trị dữ liệu, cơ chế kiểm chứng kết quả do AI tạo ra, bảo đảm an toàn thông tin, trách nhiệm giải trình. Đồng thời, người lao động cần biết sử dụng, giám sát và phối hợp hiệu quả với AI. Nếu DN chỉ mua công nghệ mà không đổi mới quản trị và năng lực nhân sự, AI khó tạo ra năng suất bền vững.

Vì vậy, chi phí quan trọng nhất không nằm ở phần mềm, mà ở năng lực chuyển đổi của DN. DN nào biết kết hợp AI với dữ liệu tốt, nhân lực phù hợp và quản trị hiệu quả sẽ có lợi thế rõ rệt trong cuộc đua năng suất.

Với DN nhỏ và vừa, điều quan trọng không phải là chi bao nhiêu tiền để mua AI, mà đầu tư đúng vào dữ liệu, kỹ năng nhân viên và khả năng tổ chức lại quy trình sản xuất, kinh doanh.

DN cần bắt đầu từ những khâu đang tiêu tốn nhiều thời gian và chi phí như bán hàng, chăm sóc khách hàng, marketing, quản lý kho hay xử lý thông tin, sau đó thử nghiệm AI ở quy mô nhỏ và đo lường hiệu quả trước khi mở rộng.

Trong 5 năm tới, DN có nguy cơ bị tụt lại không phải vì thiếu công nghệ, mà còn vì chậm thay đổi cách quản lý, sản xuất và kinh doanh khi AI ngày càng phổ biến. Lợi thế sẽ thuộc về những DN biết kết hợp công nghệ với quản trị tốt, đổi mới nhanh và có khả năng học hỏi, thích ứng nhanh hơn đối thủ n