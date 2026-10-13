Đón ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10: Chỉ tỷ phú Trần Đình Long có 'quà'

13/10 là ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tuy nhiên, đón ngày đặc biệt quan trọng của doanh nhân, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có cú trượt dài khi chốt phiên giao dịch 12/10, chỉ số VN-Index giảm 14,11 điểm, tương đương 0,81% xuống 1.720,98 điểm. Mốc 1.700 điểm rất có nguy cơ bị xuyên thủng.

Đón ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ có tỷ phú Trần Đình Long và vợ có “quà” từ cổ phiếu HPG. Ảnh: SGP

“Đóng góp” một phần không nhỏ vào đà trượt dài của VN-Index là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn – những mã gắn liền với Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam giảm sâu.

Đón ngày Doanh nhân Việt Nam, HPG là một trong số ít blue-chips duy trì được sắc xanh. Chốt phiên 12/10, HPG dừng ở mức 20.700 đồng/CP sau khi tăng 600 đồng/CP, tương đương 2,99%. Nhờ đó, khối tài sản của ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát tăng 1.307 tỷ đồng lên 45.085 tỷ đồng. Ông Long vẫn duy trì vị trí thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Cùng với ông Trần Đình Long, bà Vũ Thị Hiền, vợ ông cũng ghi nhận khối tài sản tăng trưởng tốt và đạt 12.022 tỷ đồng. Bà Hiền là tỷ phú giàu thứ 9 sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong khi đó, với việc cổ phiếu VIC chốt phiên 12/10 trong sắc đỏ, ba tỷ phú Vingroup là ông Chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng và hai Phó Chủ tịch HĐQT là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng chứng kiến khối tài sản suy giảm nhẹ. Dù vậy, cả ba doanh nhân này vẫn vững vàng ở Top 3 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Vượng vẫn duy trì vị trí số 1 với khối tài sản lên đến gần 769.000 tỷ đồng, cao vượt trội so với tổng giá trị tài sản của 9 tỷ phú còn lại trong Top 10. Còn bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng, mỗi người sở hữu khối tài sản lần lượt là 80.700 tỷ đồng và 50.003 tỷ đồng.

Trước thềm ngày Doanh nhân Việt Nam, “người bình lặng nhất” có lẽ là ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunshine. Trong khi tài sản của các tỷ phú khác thay đổi mạnh, giá trị cổ phiếu KLB, SCG và KSF thuộc sở hữu của ông Tuấn gần như không biến động khi mà cổ phiếu KLB và KSF đóng cửa phiên giao dịch 12/10 trong sắc vàng, còn cổ phiếu SCG giảm rất nhẹ.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet chứng kiến hai cổ phiếu HDB và VJC chuyển động ngược chiều. Cộng chung lại, khối tài sản của bà Thảo cũng “đi ngang” như của ông Tuấn khi đạt 38.740 tỷ đồng.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan cùng sở hữu cổ phiếu TCB và MSN. Trong phiên 12/10, cặp đôi này giao dịch ngược chiều nhau nhưng “bên giảm” vẫn chiếm ưu thế. Kết quả là tài sản của hai doanh nhân này giảm nhẹ.

Chào đón ngày Doanh nhân Việt Nam, ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang ghi nhận tài sản giảm xuống 21.940 tỷ đồng và 20.381 tỷ đồng. Hai tỷ phú đứng ở vị trí thứ 7 và 8 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

“Chốt” Top 10 là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, vợ ông Hồ Hùng Anh. Bà Thủy sở hữu lượng cổ phiếu MSN và TCB trị giá 11.840 tỷ đồng.

Trong ngày Doanh nhân Việt Nam, có vẻ như Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam tiếp tục nhận được ít “quà” khi mà giới chuyên gia đưa ra dự báo khá cẩn trọng cho phiên giao dịch chứng khoán 13/10.

Công ty chứng khoán VCBS đánh giá thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co tích lũy khi VN-Index dao động trong biên độ hẹp 1720 – 1740 điểm, đi kèm thanh khoản sụt giảm so với mức trung bình 20 phiên.

Tuy nhiên, thị trường cũng thể hiện rõ sự phân hóa mạnh do đó VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục, cụ thể là loại bỏ các cổ phiếu đang nắm giữ nhưng không được dòng tiền chú ý đến và có thể tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò vào những mã đang thu hút dòng tiền trong giai đoạn này.

Một số nhóm ngành đáng chú ý gồm: ngân hàng, bán lẻ và vận tải biển. Bất động sản, sản xuất không có trong danh mục khuyến nghị của nhà đầu tư. Mà đó lại là những ngành mà hầu hết Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam nắm giữ.