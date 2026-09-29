Lạng Sơn: Duy trì thông quan hàng hóa dịp Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh

Phương tiện lưu thông qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 29/9, Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn) thông tin hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn được duy trì bình thường, không gián đoạn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày 1-7/10.

Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chủ động bố trí lực lượng, phối hợp phân luồng, điều tiết phương tiện, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, nhất là đối với hàng nông sản, hoa quả tươi.

Dù vậy, do phía Trung Quốc nghỉ lễ dài, việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa có thể chậm hơn so với ngày thường. Đây là yếu tố doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chủ hàng cần tính toán trong kế hoạch đưa hàng lên cửa khẩu, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản, hoa quả tươi có yêu cầu cao về thời gian bảo quản.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo doanh nghiệp, chủ hàng chủ động nắm bắt thông tin từ bạn hàng, đối tác phía Trung Quốc về kế hoạch tiếp nhận hàng hóa trong thời gian nghỉ lễ; đồng thời tính toán hợp lý thời gian giao hàng, vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu, tránh đưa lượng hàng lớn lên khu vực biên giới khi phía đối tác chưa có kế hoạch tiếp nhận. Các biện pháp này sẽ góp phần hạn chế phát sinh ùn ứ phương tiện, giảm thời gian, chi phí lưu bãi và nguy cơ ảnh hưởng chất lượng hàng hóa.

Thời gian qua, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn diễn ra ổn định, tập trung tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120; đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089, cửa khẩu quốc tế Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu song phương Chi Ma; lối thông quan khu vực mốc 1104-1105.

Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông sản, hoa quả; chiều nhập khẩu gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng và các mặt hàng khác…

Qua thống kê, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 500.000 phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu được thông quan qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn (tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình hàng hoá đạt hơn 91 tỷ USD (tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025); kim ngạch xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt trên hơn 8 tỷ USD (tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025).

Hiện các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu, chủ động điều tiết phương tiện và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục; bảo đảm hoạt động thương mại biên giới được duy trì, hạn chế những tác động bất lợi trong xuất nhập khẩu./.