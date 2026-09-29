Quyết định bất ngờ của Tổng thống Vladimir Putin đối với ngành năng lượng

Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh số 686, ngày 28/9, với danh mục thông tin trong lĩnh vực phức hợp nhiên liệu và năng lượng bị hạn chế truy cập. Văn bản được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

Theo sắc lệnh trên, truy cập vào thông tin về việc xuất khẩu hàng hóa của một pháp nhân bị hạn chế.

Danh mục hạn chế gồm thông tin về tên và số lượng hàng hóa xuất khẩu, cũng như dữ liệu về các thông số giá cả, gồm thông tin về giá trung bình của hàng hóa (dịch vụ) công nghiệp dành cho xuất khẩu do các nhà sản xuất xác định.

Truy cập vào dữ liệu về bên bán và bên mua hàng hóa, cũng như các cá nhân khác tham gia hoặc cung cấp hoạt động xuất khẩu, gồm đơn vị vận chuyển, đơn vị giao nhận và đơn vị bảo hiểm, bị hạn chế.

Thông tin về quy trình thực hiện thanh toán theo các hợp đồng cung cấp hàng hóa cũng được giữ kín.

Danh mục cũng gồm thông tin về các phương tiện giao thông được sử dụng để vận tải đường biển, số container và chứng từ vận tải.

Truy cập vào thông tin về các tuyến đường cung ứng, tuyến đường vận tải, địa điểm chuyển giao, lô hàng, chuyển tải, điểm đến và xuất khẩu hàng hóa bị hạn chế.

Điều này gồm tên của các bến cảng biển, dữ liệu về đơn vị vận hành các bến cảng đó, cũng như tọa độ địa lý của các kho bãi và địa điểm lưu kho được sử dụng để tích trữ hàng hóa xuất khẩu.

Thông tin về ngày giờ bắt đầu và kết thúc các giao dịch với hàng hóa xuất khẩu, cũng như thông tin chứa trong các chứng từ cần thiết cho các hoạt động hải quan xuất khẩu hàng hóa khỏi Liên bang Nga, đều bị đóng lại.

Văn bản cũng quy định rõ các mục dữ liệu bị hạn chế truy cập: Thông tin tổng hợp của thống kê hải quan về việc xuất khẩu hàng hóa của một pháp nhân; Thông tin về sản lượng chế biến và sản xuất hàng hóa của một pháp nhân - bởi nhà máy lọc dầu Nga; Thông tin về sản lượng bán hàng dự kiến và về khối lượng giao dịch được ký kết bởi một pháp nhân và (hoặc) các cá nhân thuộc cùng một nhóm người, tại các phiên giao dịch sàn thương mại chính.

Đây là các giao dịch bán một số loại sản phẩm dầu mỏ (xăng động cơ chỉ số octane cao và nhiên liệu diesel), những sản phẩm được phép sản xuất trên lãnh thổ Liên bang Nga, cũng như hàng hóa do doanh nghiệp chiếm vị trí thống lĩnh trên thị trường hàng hóa tương ứng bán ra.

Trước đó, nga đã hạn chế xuất khẩu xăng, và sau đó là nhiên liệu kerosene hàng không cùng nhiên liệu diesel. Các hạn chế này được gia hạn nhằm ổn định tình hình trên thị trường nội địa.

Theo TVzvezda