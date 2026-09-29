Sáng 29/9: Tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng

Sáng nay, đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong hai tháng khi giá dầu ở vùng cao và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, qua đó tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ chính sách tiền tệ thắt chặt.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện dao động quanh 101,19; euro giao dịch ở khoảng 1,1383 USD/EUR, bảng Anh ở 1,3256 USD/GBP, còn đồng yên quanh 157 JPY/USD.

Diễn biến của giá năng lượng đang được thị trường ngoại hối theo dõi sát bởi việc giá dầu duy trì ở mức cao có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó khiến Fed có thêm lý do thận trọng với chính sách lãi suất.

Marc Chandler, chiến lược gia trưởng tại Bannockburn Forex, cho rằng giá dầu tăng đang đẩy lợi suất Mỹ lên cao hơn và tạo thêm lực hỗ trợ cho đồng USD. Thị trường hiện định giá khoảng 73% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10.

Trong những ngày tới, các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 9 và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), sẽ được chú ý để đánh giá liệu kỳ vọng này có tiếp tục được duy trì hay không.

Giá dầu kết thúc phiên 28/9 với mức tăng nhẹ, dù có thời điểm tăng mạnh khoảng 3% khi những diễn biến mới tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng. Dầu Brent chốt phiên tăng 0,9% lên 105,28 USD/thùng, trong khi WTI tăng 0,2% lên 92,60 USD/thùng. Giá dầu được đẩy lên cao trong đầu phiên sau khi Mỹ bác đề xuất ngừng bắn của Iran, làm giảm kỳ vọng về khả năng xung đột tại Trung Đông sớm hạ nhiệt và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz nhanh chóng trở lại bình thường.

Tuy nhiên, áp lực lên nguồn cung phần nào dịu bớt sau khi Saudi Arabia khôi phục đường ống Đông - Tây, tuyến vận chuyển cho phép dầu thô đi tới Biển Đỏ mà không phải qua eo biển Hormuz.

Các chiến lược gia của OCBC Group Research nhận định giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi tình trạng gián đoạn tại Hormuz, các biện pháp trừng phạt đối với Iran, tồn kho dầu giảm và công suất lọc dầu hạn chế. Những yếu tố này có thể khiến giá dầu tiếp tục duy trì ở vùng cao và quá trình giảm giá, nếu xảy ra, khó diễn ra nhanh chóng.