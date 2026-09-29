DECOBIZ: Kết nối nguồn lực, mở rộng đầu ra cho hàng Việt

Hướng đến mục tiêu liên thông mạng lưới xúc tiến thương mại

DECOBIZ đang được Bộ Công Thương tích cực hoàn thành, cùng với đó, Cổng Xúc tiến thương mại số quốc gia dự kiến ra mắt cuối năm 2026, được kỳ vọng tạo một mạng lưới liên thông hơn. Không chỉ phục vụ xuất khẩu, hệ thống còn mở rộng khả năng quảng bá sản phẩm, kết nối cung - cầu, đối tác và cơ hội tiêu thụ trên thị trường trong nước.

Thực tế, xúc tiến thương mại hiện được triển khai thông qua nhiều hình thức như hội chợ, hội nghị, chương trình giao thương, kết nối doanh nghiệp, cung cấp thông tin thị trường... Đây vẫn là những kênh quan trọng, nhưng hiệu quả có thể bị hạn chế nếu dữ liệu và kết quả của từng hoạt động không được kết nối với nhau.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, giá trị lớn nhất của DECOBIZ không chỉ nằm ở việc đưa một số hoạt động lên môi trường số, mà là thay đổi phương thức tổ chức xúc tiến thương mại. “Ý nghĩa lớn nhất của DECOBIZ là giúp chúng ta chuyển từ số hóa từng hoạt động xúc tiến thương mại sang chuyển đổi phương thức tổ chức xúc tiến thương mại”, ông Phú chia sẻ.

Khi dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, khả năng nhận diện nhu cầu cũng sẽ thay đổi. Một bên là doanh nghiệp Việt Nam đang có sản phẩm, năng lực cung ứng ra sao? Bên kia là thị trường đang cần gì, đối tác nào đang tìm kiếm sản phẩm? Trên nền dữ liệu đó, công nghệ phân tích dữ liệu và các công cụ trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sàng lọc, gợi ý thị trường, đối tác và cơ hội phù hợp hơn.

Đáng chú ý, DECOBIZ không chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp đã có kinh nghiệm xuất khẩu. Khi thông tin về chương trình xúc tiến thương mại, sản phẩm, thị trường, đối tác được tập trung và kết nối, doanh nghiệp ở các địa phương có thêm điều kiện tiếp cận cơ hội mà trước đây có thể khó tiếp cận do khoảng cách địa lý hoặc hạn chế về nguồn lực.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với hoạt động quảng bá và tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước. Các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp có thể cùng tham gia một mạng lưới chia sẻ thông tin về sản phẩm, nhu cầu thị trường và chương trình kết nối. Từ đó, sản phẩm của một địa phương có thêm cơ hội tiếp cận các kênh phân phối, đối tác và người mua ở địa phương khác, thay vì chỉ tiêu thụ trong phạm vi thị trường quen thuộc.

Theo định hướng của Cục Xúc tiến thương mại, DECOBIZ có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xúc tiến thương mại Trung ương và địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hệ thống thương vụ, các tổ chức hỗ trợ kinh doanh, nền tảng số và đối tác quốc tế.

Trong cấu trúc đó, Cục Xúc tiến thương mại giữ vai trò điều phối và kết nối; các thương vụ là đầu mối quan trọng tại thị trường nước ngoài; còn địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp là những chủ thể trực tiếp triển khai và thụ hưởng.

Số hóa song song với theo sát hành trình của doanh nghiệp

Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cũng thông tin, DECOBIZ được đặt trong tổng thể Chương trình GoGlobal giai đoạn 2026 - 2030. Nếu GoGlobal xác định hành trình để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế, DECOBIZ tạo một phần hạ tầng dữ liệu và dịch vụ số hỗ trợ doanh nghiệp trên hành trình đó.

Hệ sinh thái Xúc tiến thương mại số.

Từ hồ sơ doanh nghiệp, hệ thống có thể từng bước kết nối với thông tin thị trường, yêu cầu tiêu chuẩn, chương trình xúc tiến thương mại, nhà mua hàng và các dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Cách tiếp cận này cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận cơ hội ngay từ giai đoạn tìm hiểu thị trường, thay vì chỉ tham gia một sự kiện cụ thể.

Cùng với DECOBIZ, Cổng Xúc tiến thương mại số quốc gia dự kiến ra mắt cuối năm 2026 sẽ là điểm truy cập thống nhất để doanh nghiệp từng bước tiếp cận thông tin, dữ liệu và các dịch vụ của hệ sinh thái. Sau đó, hệ thống tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng và kết nối với các nền tảng, cơ sở dữ liệu liên quan.

Để hệ sinh thái hoạt động hiệu quả, năng lực của các cơ quan xúc tiến thương mại địa phương cũng là yếu tố quan trọng. Cục Xúc tiến thương mại đang phối hợp chia sẻ thông tin thị trường, hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ và tạo điều kiện để các trung tâm xúc tiến thương mại địa phương tham gia sâu hơn vào các chương trình trong nước và quốc tế.

Chỉ số đánh giá năng lực cơ quan xúc tiến thương mại cấp tỉnh (TPCI) cũng được định hướng xây dựng nhằm đánh giá có hệ thống năng lực của các đơn vị. Mục tiêu đến năm 2030 là 100% cơ quan xúc tiến thương mại cấp tỉnh đạt từ 75/100 điểm trở lên. Việc đánh giá được xác định nhằm nhận diện điểm mạnh, hạn chế của từng đơn vị để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Cùng với đó, chuyển đổi số mở ra khả năng kết nối doanh nghiệp với thông tin thị trường, chương trình xúc tiến thương mại và đối tác nhanh hơn, không phụ thuộc hoàn toàn vào việc doanh nghiệp phải trực tiếp có mặt tại các trung tâm kinh tế lớn.

Tuy nhiên, số hóa không đồng nghĩa thay thế hoàn toàn phương thức xúc tiến thương mại truyền thống. Với những giao dịch đòi hỏi yêu cầu cao về tiêu chuẩn, chất lượng và xây dựng quan hệ đối tác, hội chợ chuyên ngành, kết nối giao thương, khảo sát thị trường trực tiếp vẫn giữ vai trò quan trọng. Vì vậy, hướng đi phù hợp là kết hợp hai phương thức số hóa thông tin, tìm kiếm và sàng lọc đối tác, kết nối trực tuyến, sau đó thúc đẩy giao dịch và hợp tác trực tiếp.

Ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là nâng cao điểm số hay trang bị thêm công nghệ cho các trung tâm xúc tiến thương mại địa phương, mà quan trọng hơn là hình thành một mạng lưới xúc tiến thương mại có năng lực, hoạt động chuyên nghiệp và kết nối thông suốt”.

Muốn vậy, nền tảng công nghệ chỉ là điều kiện ban đầu. Yếu tố quyết định vẫn là chất lượng dữ liệu đúng, đủ, sạch, được cập nhật thường xuyên và có khả năng dùng chung.

Khi dữ liệu được kết nối, mạng lưới xúc tiến thương mại được liên thông và các cơ quan cùng chia sẻ nguồn lực, doanh nghiệp có thể tiếp cận cơ hội thị trường thuận tiện hơn; sản phẩm có thêm không gian quảng bá, kết nối và tìm kiếm đầu ra. Xa hơn, giá trị của DECOBIZ nằm ở khả năng đồng hành với doanh nghiệp xuyên suốt từ nhận diện nhu cầu, tìm kiếm đối tác đến thúc đẩy giao dịch.

Cổng Xúc tiến thương mại số quốc gia dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026, kỳ vọng sẽ sớm kết nối mạng lưới làm công tác xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, mở thêm cơ hội thị trường cho hàng Việt.