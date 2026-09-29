Mường Bo: 16 thí sinh tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi

Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các thí sinh tham dự Hội thi.

Trong số 16 thí sinh, có 10 thí sinh thuộc các chi bộ khối nông thôn, 6 thí sinh thuộc các chi bộ cơ quan.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: kiến thức chung về Đảng; xử lý tình huống trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, bí thư chi bộ; thuyết trình, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ “bốn tốt”.

Các thí sinh tham gia phần thi kiến thức chung.

Ở phần thi kiến thức chung, thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ Đảng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, vai trò của bí thư chi bộ và việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn cơ sở.

Phần thi xử lý tình huống.

Phần thi xử lý tình huống tập trung vào những vấn đề phát sinh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nghiệp vụ công tác Đảng tại cơ sở.

Với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, các thí sinh thể hiện khả năng phân tích, xử lý tình huống, kỹ năng điều hành và vận động Nhân dân tham gia, thực hiện nhiệm vụ.

Phần thi thuyết trình được thí sinh thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa.

Tại phần thi thuyết trình, nhiều thí sinh thực hiện phần thi bằng hình thức sân khấu hóa nội dung thông qua các tiểu phẩm gắn với thực tế đời sống, như: tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phát triển sinh kế, giảm nghèo… Cách thể hiện sinh động giúp các nội dung về xây dựng Đảng, vận động Nhân dân gần gũi, dễ tiếp cận.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, hội thi diễn ra nghiêm túc, sôi nổi, tạo điều kiện để đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời, thông qua hội thi giúp cấp ủy đánh giá kiến thức, kỹ năng và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Hai giải Nhất thuộc về đồng chí Đặng Văn Thành - Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Thanh Phú và đồng chí Đào Thị Sần - Bí thư Chi bộ thôn Nậm Sài.

Trao giải Nhất cho 2 thí sinh.

Trao giải cho các thí sinh đạt thành tích tại hội thi.

Thông qua hội thi, đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ có thêm cơ hội rèn luyện nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.