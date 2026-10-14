Các ngôi sao bóng rổ NBA gây 'cơn sốt' cho người hâm mộ Macau

Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) trở lại Macau (Trung Quốc) với hai trận giao hữu trước mùa giải giữa Dallas Mavericks và Houston Rockets, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh các trận đấu, nhiều hoạt động trải nghiệm và giao lưu với cựu ngôi sao cũng được tổ chức.

Đông đảo khách tham quan đến NBA House để tham gia trò chơi bóng rổ, khám phá khu trưng bày và chụp ảnh. Các cựu cầu thủ NBA gồm Carlos Boozer, Shaun Livingston và Dwyane Wade cũng xuất hiện, giao lưu với người hâm mộ.

Hai trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu The Venetian Arena cuối tuần qua. Ở trận đầu, Houston Rockets thắng Dallas Mavericks 135-117. Tari Eason ghi 20 điểm, còn Alperen Sengün lập triple-double. Cooper Flagg dẫn đầu Dallas Mavericks với 19 điểm.

Trong trận tái đấu, Dallas Mavericks giành chiến thắng 132-115. Kyrie Irving trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, ghi 17 điểm trong 22 phút. Marcus Smart ghi nhiều điểm nhất bên phía Rockets với 20 điểm.

NBA China Games trở lại năm 2025 sau sáu năm gián đoạn. Macau lần đầu đăng cai sự kiện này kể từ năm 2007./.