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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/10 và sáng 16/10: Lịch thi đấu Europa League - Lyon vs Crystal Palace; Europa Conference League

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/10 và sáng 16/10: Lịch thi đấu Europa League - Lyon vs Crystal Palace, Marseille vs Olympiacos; Europa Conference League - Brighton vs FK Kauno Zalgiris...

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/10 và rạng sáng 16/10 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.

Lịch thi đấu Europa League vòng phân hạng

- 23h45 ngày 15/10: AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva (TV360)

- 23h45 ngày 15/10: FC Salzburg vs AC Milan (TV360)

- 23h45 ngày 15/10: Lech Poznan vs Leverkusen (TV360)

- 23h45 ngày 15/10: Lyon vs Crystal Palace (TV360)

- 23h45 ngày 15/10: NK Celje vs Omonia Nicosia (TV360)

- 23h45 ngày 15/10: Sparta Prague vs Lillestroem (TV360)

- 23h45 ngày 15/10: Torreense vs Sunderland (TV360)

- 23h45 ngày 15/10: Union St.Gilloise vs Sociedad (TV360)

- 02h00 ngày 16/10: Bournemouth vs Sturm Graz (TV360)

- 02h00 ngày 16/10: Benfica vs Celtic (TV360)

- 02h00 ngày 16/10: Celta Vigo vs Juventus (TV360)

- 02h00 ngày 16/10: Dinamo Zagreb vs Anderlecht (TV360)

- 02h00 ngày 16/10: Ferencvaros vs Viktoria Plzen (TV360)

- 02h00 ngày 16/10: Hoffenheim vs Beşiktaş (TV360)

- 02h00 ngày 16/10: Jagiellonia Bialystok vs Ararat Armenia (TV360)

- 02h00 ngày 16/10: Marseille vs Olympiacos (TV360)

- 02h00 ngày 16/10: NEC Nijmegen vs Levski Sofia (TV360)

- 02h00 ngày 16/10: Rennes vs OFI Crete (TV360)

Lịch thi đấu Europa Conference League

- 23h45 ngày 15/10: CS Universitatea Craiova vs Getafe

- 23h45 ngày 15/10: Gent vs AGF

- 23h45 ngày 15/10: Hajduk Split vs Ajax

- 23h45 ngày 15/10: KF Egnatia vs FC Midtjylland

- 23h45 ngày 15/10: KuPS vs Trabzonspor

- 23h45 ngày 15/10: Lugano vs Crvena Zvezda

- 23h45 ngày 15/10: Mjaellby vs Inter Club d'Escaldes

- 23h45 ngày 15/10: PFC CSKA Sofia vs AS Monaco

- 23h45 ngày 15/10: Panathinaikos vs Borac Banja Luka

- 23h45 ngày 15/10: Riga FC vs Kairat Almaty

- 02h00 ngày 16/10: Atalanta vs Pafos FC

- 02h00 ngày 16/10: Brann vs Lincoln Red Imps FC

- 02h00 ngày 16/10: Brighton vs FK Kauno Zalgiris

- 02h00 ngày 16/10: FC Copenhagen vs SC Braga

- 02h00 ngày 16/10: FC Twente vs Thun

- 02h00 ngày 16/10: Freiburg vs Jablonec

- 02h00 ngày 16/10: Hearts vs FC Nordsjaelland

- 02h00 ngày 16/10: St.Truiden vs FC Iberia 1999

Lịch thi đấu AFC Champions League 2

- 17h00 ngày 15/10: Bảng F - Tai Po vs Lion City Sailors FC (TV360)

- 17h00 ngày 15/10: Bảng H - Gangwon FC vs Phnom Penh (TV360)

- 19h15 ngày 15/10: Bảng F - BG Pathum United vs Adelaide United (TV360)

- 19h15 ngày 15/10: Bảng G - Svay Rieng vs Shanghai Shenhua (TV360)

- 19h15 ngày 15/10: Bảng G - Tampines Rovers FC vs Machida Zelvia (TV360)

- 19h15 ngày 15/10: Bảng H - Kuching FA vs Kitchee (TV360)

Lịch thi đấu VĐQG Argentina vòng 13

- 06h00 ngày 16/10: CA Huracan vs Gimnasia LP

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- 07h30 ngày 16/10: Estudiantes de la Plata vs Flamengo

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica vòng 11

- 09h00 ngày 16/10: Deportivo Saprissa vs Sporting FC

Lịch thi đấu VĐQG Belarus vòng 16

- 00h30 ngày 16/10: Maxline Vitebsk vs Torpedo Zhodino

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Colombia

- 06h00 ngày 16/10: TK - Internacional de Bogota vs Llaneros FC

Lưu ý: Lịch thi đấu và trực tiếp có thể thay đổi vì lý do khách quan!

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Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-15-10-va-sang-16-10-lich-thi-dau-europa-league-lyon-vs-crystal-palace-europa-conference-league-454757.html