Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/10 và sáng 16/10: Lịch thi đấu Europa League - Lyon vs Crystal Palace; Europa Conference League
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/10 và sáng 16/10: Lịch thi đấu Europa League - Lyon vs Crystal Palace, Marseille vs Olympiacos; Europa Conference League - Brighton vs FK Kauno Zalgiris...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/10 và rạng sáng 16/10 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu Europa League vòng phân hạng
- 23h45 ngày 15/10: AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva (TV360)
- 23h45 ngày 15/10: FC Salzburg vs AC Milan (TV360)
- 23h45 ngày 15/10: Lech Poznan vs Leverkusen (TV360)
- 23h45 ngày 15/10: Lyon vs Crystal Palace (TV360)
- 23h45 ngày 15/10: NK Celje vs Omonia Nicosia (TV360)
- 23h45 ngày 15/10: Sparta Prague vs Lillestroem (TV360)
- 23h45 ngày 15/10: Torreense vs Sunderland (TV360)
- 23h45 ngày 15/10: Union St.Gilloise vs Sociedad (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Bournemouth vs Sturm Graz (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Benfica vs Celtic (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Celta Vigo vs Juventus (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Dinamo Zagreb vs Anderlecht (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Ferencvaros vs Viktoria Plzen (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Hoffenheim vs Beşiktaş (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Jagiellonia Bialystok vs Ararat Armenia (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Marseille vs Olympiacos (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: NEC Nijmegen vs Levski Sofia (TV360)
- 02h00 ngày 16/10: Rennes vs OFI Crete (TV360)
Lịch thi đấu Europa Conference League
- 23h45 ngày 15/10: CS Universitatea Craiova vs Getafe
- 23h45 ngày 15/10: Gent vs AGF
- 23h45 ngày 15/10: Hajduk Split vs Ajax
- 23h45 ngày 15/10: KF Egnatia vs FC Midtjylland
- 23h45 ngày 15/10: KuPS vs Trabzonspor
- 23h45 ngày 15/10: Lugano vs Crvena Zvezda
- 23h45 ngày 15/10: Mjaellby vs Inter Club d'Escaldes
- 23h45 ngày 15/10: PFC CSKA Sofia vs AS Monaco
- 23h45 ngày 15/10: Panathinaikos vs Borac Banja Luka
- 23h45 ngày 15/10: Riga FC vs Kairat Almaty
- 02h00 ngày 16/10: Atalanta vs Pafos FC
- 02h00 ngày 16/10: Brann vs Lincoln Red Imps FC
- 02h00 ngày 16/10: Brighton vs FK Kauno Zalgiris
- 02h00 ngày 16/10: FC Copenhagen vs SC Braga
- 02h00 ngày 16/10: FC Twente vs Thun
- 02h00 ngày 16/10: Freiburg vs Jablonec
- 02h00 ngày 16/10: Hearts vs FC Nordsjaelland
- 02h00 ngày 16/10: St.Truiden vs FC Iberia 1999
Lịch thi đấu AFC Champions League 2
- 17h00 ngày 15/10: Bảng F - Tai Po vs Lion City Sailors FC (TV360)
- 17h00 ngày 15/10: Bảng H - Gangwon FC vs Phnom Penh (TV360)
- 19h15 ngày 15/10: Bảng F - BG Pathum United vs Adelaide United (TV360)
- 19h15 ngày 15/10: Bảng G - Svay Rieng vs Shanghai Shenhua (TV360)
- 19h15 ngày 15/10: Bảng G - Tampines Rovers FC vs Machida Zelvia (TV360)
- 19h15 ngày 15/10: Bảng H - Kuching FA vs Kitchee (TV360)
Lịch thi đấu VĐQG Argentina vòng 13
- 06h00 ngày 16/10: CA Huracan vs Gimnasia LP
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- 07h30 ngày 16/10: Estudiantes de la Plata vs Flamengo
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica vòng 11
- 09h00 ngày 16/10: Deportivo Saprissa vs Sporting FC
Lịch thi đấu VĐQG Belarus vòng 16
- 00h30 ngày 16/10: Maxline Vitebsk vs Torpedo Zhodino
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Colombia
- 06h00 ngày 16/10: TK - Internacional de Bogota vs Llaneros FC
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-15-10-va-sang-16-10-lich-thi-dau-europa-league-lyon-vs-crystal-palace-europa-conference-league-454757.html