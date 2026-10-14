Khai giảng huấn luyện đầu khóa cho 900 học viên tại các trường Công an nhân dân

Ngày 14/10, tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 (Hà Nội), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Lễ Khai giảng huấn luyện đầu khóa học viên trúng tuyển đào tạo đại học chính quy tuyển mới tại các trường Công an nhân dân (CAND) năm học 2026 - 2027. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trầm, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới căn bản, toàn diện các lĩnh vực công tác Công an; trong đó xác định mục tiêu ''Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp, người trước, súng sau''. Một trong những giải pháp trọng tâm đó là đưa học viên trúng tuyển các trường CAND huấn luyện đầu khóa tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhằm góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trầm phát biểu tại buổi lễ.

Từ năm 2019, đến nay Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an hoàn thành chương trình huấn luyện đầu khóa đối với hơn 12.000 học viên các học viện, trường CAND. Huấn luyện đầu khóa học viên trúng tuyển đào tạo đại học chính quy tuyển mới tại các trường CAND năm học 2026 - 2027 tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 có sự tham gia của 900 học viên.

Theo chương trình, học viên hệ đại học chính quy sẽ được tổ chức huấn luyện trong thời gian 3 tháng với các nội dung kiến thức cơ bản về chính trị, điều lệnh, quân sự, võ thuật, kiến thức bổ trợ, rèn luyện thể lực… trước khi trở về các nhà trường để tiếp tục được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ.

Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 tổ chức ký giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trầm nhấn mạnh, để khóa huấn luyện đảm bảo thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch và đạt kết quả cao nhất, các phòng, đơn vị chức năng của Bộ Tư lệnh cần phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 chuẩn bị, đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, học tập, huấn luyện và rèn luyện cho các học viên. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; chủ động phối hợp với các trường CAND trong quản lý, trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến học viên của đơn vị trong quá trình huấn luyện đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 phải chủ động, tham mưu Bộ Tư lệnh triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện theo khung chương trình, đảm bảo học viên hoàn thành tốt nội dung huấn luyện và chấp hành nghiêm kỷ luật. Tổ chức duy trì đầy đủ, nghiêm túc các chế độ học tập, công tác, sinh hoạt để sau khi kết thúc khóa huấn luyện 100% học viên đạt yêu cầu đề ra, không có học viên vi phạm kỷ luật.

Các đại biểu cùng các học viên tham dự Lễ Khai giảng huấn luyện đầu khóa học viên trúng tuyển đào tạo đại học chính quy tuyển mới tại các trường CAND năm học 2026 - 2027.

Đồng thời, có kế hoạch phân công bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, huấn luyện; chuẩn bị đầy đủ, chu đáo tài liệu, giáo án, bài giảng, tổ chức thẩm định giáo án chặt chẽ; tổ chức huấn luyện và duy trì giờ giấc học tập thật khoa học, đúng nguyên tắc, đảm bảo huấn luyện cho học viên nắm chắc, hiểu sâu, thực hành tốt các nội dung huấn luyện phấn đấu 100% đạt yêu cầu trở lên. Thường xuyên gần gũi, động viên, hướng dẫn và giúp đỡ các học viên trong quá trình huấn luyện.

Bên cạnh đó, các học viên phải chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của ngành và đơn vị; xây dựng mối đoàn kết nội bộ, có tinh thần trung thực, thân ái giúp đỡ nhau trong huấn luyện, học tập, sinh hoạt, phấn đấu khi kiểm tra kết thúc các nội dung huấn luyện đạt kết quả cao nhất.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu quản lý huấn luyện đã đề ra, Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 đã tổ chức phát động phong trào và ký giao ước thi đua gắn với chủ đề: “Dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra, đánh giá thực chất”.