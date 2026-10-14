Champions League: MU thua Atletico Madrid, Inter gục ngã trên sân nhà

Manchester United (áo xanh) nhận thất bại trước Atletico Madrid. (Ảnh: Atletico Madrid)

Tâm điểm loạt trận tối 13/10, rạng sáng 14/10 (giờ Việt Nam) diễn ra tại sân Metropolitano, nơi Atletico Madrid chỉ cần 50 giây để mở tỷ số trước Manchester United. Alex Baena thoát xuống bên cánh trái rồi tạt ngang để Pablo Barrios dứt điểm tung lưới đội khách.

Manchester United tạo ra một số cơ hội sau đó nhưng Bryan Mbeumo và Marcus Rashford đều không tận dụng thành công. Khó khăn của đội khách gia tăng ở phút 74 khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ vì ngăn cản cơ hội ghi bàn của Jonathan David. Năm phút sau, Ademola Lookman ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Atletico.

Thất bại khiến Manchester United vẫn chỉ có 3 điểm sau hai lượt trận, đồng thời kéo dài chuỗi không thắng của đội bóng dưới quyền Michael Carrick lên năm trận trên mọi đấu trường.

Bất ngờ lớn nhất trong ngày đến tại San Siro, nơi Club Brugge đánh bại Inter Milan 4-3. Nicolo Tresoldi lập hat-trick cho đội khách, trong đó có hai bàn sau những sai lầm của hàng phòng ngự Inter. Lautaro Martinez ghi hai bàn, nhưng nỗ lực muộn của đội chủ nhà không đủ để giữ lại điểm số.

Bayern Munich cũng trải qua trận đấu đầy khó khăn trên sân Viking. Đại diện Na Uy dẫn trước 2-0, trước khi Harry Kane lập cú đúp giúp Bayern trở lại trận đấu. Luis Diaz đưa đội bóng Đức vượt lên 3-2, nhưng tấm thẻ đỏ của Michael Olise tạo điều kiện để Herman Johan Haugen ghi bàn ở thời gian bù giờ, ấn định tỷ số hòa 3-3. Kane qua đó đã ghi bàn trong chín trận Champions League liên tiếp.

Barcelona tiếp tục khởi đầu ấn tượng khi ngược dòng thắng Galatasaray 4-1. Sau khi bị Alexey Batrakov chọc thủng lưới, đội bóng xứ Catalonia lần lượt ghi bốn bàn nhờ João Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon và Karim Adeyemi. Lamine Yamal đóng góp hai đường kiến tạo.

Arsenal cũng duy trì thành tích toàn thắng sau hai lượt trận bằng chiến thắng 3-0 trước Lille. Ba bàn thắng của đội chủ sân Emirates đều đến trong khoảng bảy phút ở hiệp 2, với các pha lập công của Jurriën Timber, Eberechi Eze và Bukayo Saka.

Ở các trận còn lại, Villarreal ngược dòng thắng Napoli 3-1; RB Leipzig vượt qua PSV Eindhoven 1-0; Sporting CP thắng Lens 2-0, trong khi tân binh Sabah tạo dấu ấn với chiến thắng 2-0 trước Slavia Praha.