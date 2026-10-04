Khoảnh khắc ấm áp

Ông bố Declan Rice chụp ảnh cho con trai mình bên vòng tay thân ái của đối thủ Lamine Yamal. Ảnh: Instagram

Vừa trò chuyện, Gordon vừa chỉ tay về phía góc phòng, nơi một bé trai chừng 7 tuổi đang háo hức ngóng chờ ai đó. Bố của cậu bé - tuyển thủ Anh Declan Rice trong bộ thường phục của một thành viên không ra sân vì chấn thương - cũng chào Yamal bằng cái ôm thân thiết: “Thằng bé thích cậu lắm đó, cứ ao ước được chụp ảnh cùng chú Lamine!”.

“Vậy à, thật hân hạnh. Nào, ta cùng chụp ảnh cháu ơi!”, vừa nói Yamal vừa cúi xuống áp má vào mái tóc vàng của Jude.

Phút chốc, chàng tiền vệ 19 tuổi của đội tuyển Tây Ban Nha - người vừa ghi bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 2 sau lúc tận dụng một pha hớ hênh của hậu vệ Marc Guehi - ngồi xuống bên đứa trẻ chỉ đứng cao tới đùi mình, gần gũi và âu yếm. Trước ống kính từ chiếc điện thoại của ông bố Rice đang loay hoay chỉnh ngắm, cậu bé Jude hào hứng kề đầu vào vai “người chú” mà mình ngưỡng mộ lâu nay.

Bức ảnh ghi cảnh ông bố Declan Rice chụp ảnh cho con trai mình bên vòng tay thân ái của đối thủ Lamine Yamal ngay tại sân Wembley sau trận Anh - Tây Ban Nha ở lượt đấu đầu tiên của giải Nations League ngày 26/9 bỗng tạo thành cơn sóng cảm xúc.

Cánh tay của chàng trai Tây Ban Nha ôm lấy tấm lưng cậu bé Anh tóc vàng khi cả hai hăm hở hướng về ống kính; nụ cười tươi cùng gương mặt hớn hở của ông bố Declan Rice khi loay hoay chỉnh ngắm để ghi lại giây phút hào hứng của con trai bên thần tượng của nó, tất cả làm bật lên khoảnh khắc bất ngờ hiếm gặp.

Không phải một đồng đội của bố mình mà là một đối thủ nổi tiếng trong tập thể vừa đánh bại đội tuyển nhà, sự chọn lựa thần tượng của bé Jude như gánh cả bầu trời cảm hứng tự nhiên, hồn hậu của thao trường. Dưới bầu trời ấy, không có vật nào đủ sức cản trở niềm vui hồn nhiên của tuổi nhỏ, không thế lực nào ngăn được lòng ngưỡng mộ cái đẹp.

Không có ranh giới trong ánh nhìn chân chất về tài năng sân cỏ. Góc nhỏ thầm lặng dưới khán đài Wembley buổi ấy gợi nhắc nhiều giá trị nhân văn lắm lúc bị thờ ơ quên lãng. Nhiều khán giả Anh gọi đó là khoảnh khắc ấm áp chân tình vượt ra ngoài bốn đường biên.

Bởi trước đó, sân bóng biểu tượng của nước Anh chứng kiến hơn 90 phút căng thẳng trong cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa hai kình địch vốn mang nhiều duyên nợ. Đội chủ nhà Anh muốn đòi lại món nợ từ chiến bại đau đớn ở chung kết Euro 2024 trong khi tuyển Tây Ban Nha thì không muốn làm lung lay vị thế của đương kim vô địch thế giới.

Chiến thắng thuộc về đội khách trong thế trận ngang ngửa và trong không gian mang lại nhiều tín hiệu tích cực đến từ hai phía. Gần 90 ngàn người Anh có mặt trên khán đài không hề la ó dù đội nhà thua vì có lẽ họ đã tìm thấy từ sân cỏ nhiều bóng dáng triển vọng.

Khoảnh khắc ấm áp kia càng trở nên thú vị độc đáo vì nó diễn ra đúng lúc cuộc chạy đua giành Quả bóng vàng vào hồi… nước rút. Người Anh đang dành tình cảm và hy vọng đại biểu ưu tú của mình - đội trưởng Harry Kane - sẽ lần đầu được trao danh hiệu cao quý này. Các cuộc thăm dò mới nhất cũng cho thấy anh ấy là một trong ba ứng cử viên hàng đầu ở tiệc hội hoành tráng sắp diễn ra ngay tại London vào ngày 26/10 tới.

Và thật thú vị khi một trong hai đối thủ trực tiếp có thể tranh chấp sòng phẳng danh hiệu này với Kane chính là chàng trai Tây Ban Nha vừa được cậu bé Jude chọn làm thần tượng. Trong mắt nhiều người, cả Harry Kane lẫn Lamine Yamal hẳn vừa trải qua cuộc thư hùng thầm lặng mà nóng bỏng ở đoạn nước rút ngay tại Wembley.

Bức ảnh chàng trai Tây Ban Nha với cánh tay quàng lưng cậu bé Anh vì thế càng đẹp thêm lên.