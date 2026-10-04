Mạng xã hội dậy sóng với kình ngư Ánh Viên

Sự trở lại của Nguyễn Thị Ánh Viên không chỉ gây chú ý bởi thành tích 4 HCV, mà còn bởi cái tên từng làm nên một thời kỳ đặc biệt của bơi lội Việt Nam một lần nữa xuất hiện trên đường đua. Đây chắc chắn là câu chuyện nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Sau 4 năm không thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên quyết định trở lại tại giải đấu năm nay. Điều đáng nói, chính cô khẳng định lần trở lại này không xuất phát từ mục tiêu tìm kiếm huy chương hay chứng minh khả năng thắng thua.

Sau 4 năm rời xa đường đua xanh, Nguyễn Thị Ánh Viên bất ngờ tái xuất và giành 4 HCV, lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Ánh Viên

“Lần này, Viên trở lại không vì huy chương hay để chứng minh thắng thua, mà đơn giản vì Viên nhận ra mình vẫn còn rất yêu bơi”, Ánh Viên chia sẻ.

Kình ngư sinh năm 1996 muốn được tập luyện, được thi đấu và sống lại với niềm đam mê từng gắn bó với mình trong phần lớn sự nghiệp. Quan trọng hơn, Ánh Viên muốn lan tỏa tình yêu với bơi lội đến nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ.

Thế nhưng, màn tái xuất của cô vẫn tạo nên một hiệu ứng đặc biệt. Sau 4 năm, Ánh Viên vẫn cho thấy đẳng cấp của một trong những nữ vận động viên xuất sắc nhất lịch sử thể thao Việt Nam khi giành tới 4 HCV.

Thành tích ấy càng khiến người hâm mộ nhớ lại hình ảnh kình ngư từng thống trị đường đua xanh trong nhiều năm. Ánh Viên trở thành biểu tượng của bơi lội Việt Nam với những màn trình diễn vượt trội tại các đấu trường khu vực và châu lục.

Trên mạng xã hội, bài đăng về ngày trở lại của Ánh Viên nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Hơn 11.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận cho thấy sức hút của cái tên Ánh Viên vẫn còn nguyên vẹn dù cô đã rời xa thi đấu đỉnh cao trong thời gian dài.

Nhiều người hâm mộ hài hước gọi cô là “tiểu tiên cá” ngày nào trở lại, trong khi không ít ý kiến dành lời ngưỡng mộ cho đẳng cấp của nữ kình ngư. “Huy chương dễ lắm Viên chỉ cho”, một người hâm mộ bình luận đầy hài hước. Một ý kiến khác viết: “Có sẵn huy chương trong lòng người hâm mộ cả nước rồi”.

Đáng chú ý, nhiều bình luận không đặt nặng chuyện Ánh Viên phải tiếp tục giành huy chương. Người hâm mộ cho rằng việc cô trở lại đường đua đã là điều đáng vui mừng, đồng thời hy vọng sự xuất hiện của Ánh Viên sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Có người thậm chí viết rằng điều quan trọng nhất là các vận động viên trẻ phải nỗ lực để một ngày nào đó có thể vượt qua chính Ánh Viên, thay vì chỉ đứng sau ngưỡng mộ đàn chị.

Đó cũng có lẽ là ý nghĩa lớn nhất trong lần trở lại này. Ánh Viên không còn bước xuống đường đua với áp lực phải giành chiến thắng như những năm tháng đỉnh cao. Cô trở lại đơn giản vì vẫn yêu bơi, muốn được bơi và muốn truyền tình yêu ấy đến những người trẻ.

Bốn tấm HCV vì thế trở thành một món quà đặc biệt. Còn điều khiến người hâm mộ thực sự dậy sóng lại là hình ảnh một Ánh Viên sau 4 năm vẫn tìm thấy niềm vui khi đứng trên bục xuất phát, nơi từng làm nên tên tuổi của cô.