Bruno Fernandes tiết lộ cuộc nói chuyện riêng với Ronaldo

Bruno Fernandes khẳng định Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha, bất chấp những tranh cãi gần đây với HLV Jorge Jesus.

Tiền vệ Man Utd cho biết vẫn giữ liên lạc với Ronaldo và đã nói rõ quan điểm của mình với người đàn anh. “Tôi nói với Cristiano rằng anh ấy luôn là biểu tượng lớn nhất của đội tuyển và đất nước chúng tôi”, Bruno chia sẻ.

Thông điệp của Bruno được đưa ra trong thời điểm tương lai của Ronaldo tại tuyển Bồ Đào Nha trở thành chủ đề gây tranh luận. Tiền đạo 41 tuổi rời nơi tập trung của đội tuyển sau khi xuất hiện bất đồng với HLV Jorge Jesus về vai trò của anh trong đội hình.

Bruno lên tiếng bảo vệ Ronaldo

Theo Bruno, những gì xảy ra trong vài ngày qua không thể làm thay đổi vị trí của Ronaldo trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Anh đồng thời bác bỏ những đồn đoán cho rằng phòng thay đồ bị chia rẽ sau sự việc.

“Đội tuyển vẫn đoàn kết, không hề chia rẽ”, Bruno nhấn mạnh. Tiền vệ này cho rằng những vấn đề giữa Ronaldo và ban huấn luyện cần được giải quyết nội bộ, thay vì biến thành cuộc tranh luận khiến các cầu thủ phải chọn bên.

Bruno tiết lộ đã trực tiếp nói chuyện với Ronaldo sau khi đàn anh rời nơi tập trung của tuyển Bồ Đào Nha.

Phát biểu của Bruno mang nhiều ý nghĩa bởi anh đang giữ vai trò quan trọng trong tuyển Bồ Đào Nha. Khi Ronaldo vắng mặt, tiền vệ Man Utd cũng là một trong những cầu thủ có tiếng nói lớn nhất trong phòng thay đồ.

Ronaldo rời tuyển sau giai đoạn không còn được đảm bảo vị trí như trước. Ở trận thắng Na Uy 2-1, anh ngồi dự bị và không được tung vào sân. Sau đó, những bất đồng với HLV Jorge Jesus tiếp tục xuất hiện trước trận gặp Đan Mạch.

Sau khi rời đội, Ronaldo đăng thông báo cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca. Anh khẳng định sẽ nói rõ nguyên nhân vào thời điểm thích hợp.

Tương lai Ronaldo vẫn bỏ ngỏ

Theo Reuters, HLV Jorge Jesus và Chủ tịch Pedro Proenca từng tìm cách ngăn Ronaldo rời đội. Hai người được cho là tới sân bay Copenhagen để thuyết phục tiền đạo này ở lại, nhưng không thành công. Ronaldo sau đó đáp chuyến bay riêng tới Madrid.

Sự vắng mặt của CR7 không khiến Bồ Đào Nha chệch hướng ngay lập tức. Đội bóng của HLV Jesus thắng Đan Mạch 4-2 tại Nations League, với Joao Cancelo, Goncalo Ramos, Vitinha và Joao Felix lần lượt ghi bàn.

Dù vậy, câu hỏi lớn nhất vẫn nằm ở tương lai của Ronaldo. Ở tuổi 41, anh vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Bồ Đào Nha và giữ ảnh hưởng đặc biệt trong đội bóng. Việc một biểu tượng như Ronaldo rời nơi tập trung giữa giải đấu vì bất đồng với HLV khiến câu chuyện khó có thể khép lại chỉ bằng một chiến thắng.

Trong bối cảnh đó, Bruno chọn cách đứng giữa. Anh bảo vệ vị trí lịch sử của Ronaldo nhưng đồng thời khẳng định đội tuyển phải tiếp tục vận hành như một tập thể. Phát biểu của tiền vệ Man Utd cho thấy nội bộ Bồ Đào Nha muốn hạ nhiệt sự việc, trong lúc chờ Ronaldo và HLV Jesus tìm được tiếng nói chung.