Lý do tuyển Thái Lan trả giá đắt khi mất sạch điểm thắng Việt Nam và Pakistan

Trên bảng điểm FIFA, Thái Lan vừa trải qua một nghịch lý khó tin. Chiến thắng trước Pakistan mang về 1,71 điểm, còn màn đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 giúp đội bóng xứ chùa Vàng nhận thêm 4,87 điểm. Tổng cộng, Thái Lan kiếm được 6,58 điểm. Nhưng chỉ một thất bại 1-2 trước Philippines đã lấy đi 6,57 điểm.

Ba trận đấu, 6,58 điểm được cộng và 6,57 điểm bị trừ. Thành quả ròng chỉ còn 0,01 điểm. Thái Lan gần như không tạo được bước tiến nào về điểm số. Vậy chuyện gì đang xảy ra với tuyển Thái Lan?

Thái Lan đã giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng vấn đề về lối chơi và cú trượt trước Philippines khiến tương lai của “Voi chiến” bị đặt dấu hỏi lớn. Ảnh: FAT

Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng, câu chuyện có vẻ đơn giản. Nhưng vấn đề lớn hơn lại ở chính cách chơi bị chê trách của tuyển Thái Lan. Thất bại trước Philippines khiến những hoài nghi vốn xuất hiện sau trận thắng Việt Nam trở lại mạnh mẽ hơn. Thái Lan không chỉ thua một đối thủ được đánh giá thấp hơn, mà còn trình diễn thứ bóng đá thiếu sức sống ở khu vực 1/3 cuối sân. Những pha phối hợp không đủ sắc bén, tốc độ tấn công thiếu ổn định và đặc biệt là khả năng tạo ra cơ hội rõ ràng trở thành điểm khiến người hâm mộ thất vọng.

Điều đáng nói là ngay cả chiến thắng 2-0 trước Việt Nam cũng từng bị truyền thông và người hâm mộ Thái Lan đặt dấu hỏi. Thái Lan giành ba điểm, chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của tuyển Việt Nam và sớm giành vé vào chung kết. Nhưng sau bàn mở tỷ số, “Voi chiến” chủ động lùi sâu, nhường quyền kiểm soát cho đối thủ và chờ đợi những tình huống chuyển trạng thái.

Trên truyền thông Thái Lan, các chuyên gia không hài lòng với cách Thái Lan bảo vệ lợi thế. Họ cho rằng chiến thắng 2-0 không thể che lấp cách chơi quá thụ động. Thái Lan đã lùi quá sâu sau khi dẫn bàn và gần như đặt số phận vào những tình huống phản công.

Đáng chú ý, hai bàn thắng cũng được nhìn nhận không phải sản phẩm của một hệ thống tấn công có tính kết nối cao. Bàn mở tỷ số đến từ một cú sút xa, còn bàn thứ hai xuất hiện sau khi Việt Nam đẩy đội hình lên rất cao và để lộ khoảng trống. BLV Bo Krikchai cho rằng cách chơi ấy khó trở thành nền tảng lâu dài cho bóng đá Thái Lan. Đây chính là điểm đáng nói.

Một đội bóng có thể thắng bằng phản công, nhưng nếu đó trở thành cách chơi chủ đạo thì câu hỏi về giới hạn của đội tuyển sẽ xuất hiện. Thái Lan có thể dùng cách đá ấy để tạo lợi thế ở Đông Nam Á, đặc biệt trước những đối thủ sẵn sàng đẩy cao đội hình. Nhưng khi bước ra sân chơi châu Á, nơi đối thủ có chất lượng và khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn, việc liên tục nhường thế chủ động có thể khiến “Voi chiến” phải trả giá.

Thất bại trước Philippines càng làm vấn đề trở nên rõ ràng về tuyển Thái Lan ở hiện tại. Khi đối thủ không cho Thái Lan nhiều khoảng trống để phản công, đội bóng của Anthony Hudson đã gặp khó khăn trong việc tự mình tạo ra cơ hội.

Thái Lan từng được biết đến với khả năng kiểm soát bóng, phối hợp ngắn và tạo sức ép bằng những pha xử lý kỹ thuật. Nhưng dưới thời Hudson, hình ảnh ấy chưa thực sự rõ nét. Đội bóng có những cá nhân đủ khả năng tạo khác biệt, nhưng hệ thống tấn công chưa cho thấy sự ổn định tương xứng.

Vì thế, việc Thái Lan gần như mất sạch số điểm FIFA kiếm được từ Pakistan và Việt Nam chỉ là phần nổi của câu chuyện. Vấn đề đáng lo hơn là Thái Lan đang thắng bằng cách nào, và liệu cách chơi ấy có đủ sức đưa họ đi xa hay không.