U23 Hàn Quốc lập kỷ lục tại ASIAD 2026

U23 Hàn Quốc lập kỷ lục 4 lần liên tiếp giành HCV ASIAD. (Nguồn: KFA)

Trận chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra tối 3/10 trên sân Toyota chứng kiến thế trận giằng co giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu Á. U23 Hàn Quốc nhập cuộc chủ động, song U23 Nhật Bản nhanh chóng lấy lại thế cân bằng và tạo ra không ít khó khăn cho đối thủ.

Hai đội không thể ghi bàn trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, U23 Nhật Bản có những thời điểm gia tăng sức ép, nhưng hàng phòng ngự Hàn Quốc vẫn đứng vững.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 61. Yang Min-hyeok cướp bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm. Thủ môn Araki Rui đẩy bóng ra nhưng không thể hóa giải hoàn toàn tình huống. Eom Ji-sung khống chế, xử lý một nhịp trước khi dứt điểm bằng chân trái, ghi bàn mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc.

Sau bàn thua, U23 Nhật Bản đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội đáng chú ý nhất đến ở phút 79, khi Hisatsugu Ishii tung cú sút vượt qua tầm với của thủ môn Kim Jun-hong nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.

Trong những phút còn lại, U23 Hàn Quốc chủ động giữ thế trận và bảo toàn lợi thế 1-0 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chiến thắng trước U23 Nhật Bản giúp U23 Hàn Quốc bảo vệ thành công Huy chương Vàng bóng đá nam ASIAD, đồng thời nối dài chuỗi vô địch lên bốn kỳ liên tiếp. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp U23 Nhật Bản thất bại trước chính U23 Hàn Quốc trong trận chung kết ASIAD.