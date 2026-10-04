Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia:Chờ toan tính của HLV Kim Sang-sik

Tuy nhiên, cán cân lực lượng hiện tại đã khác đáng kể. Việt Nam không có Quang Hải, Xuân Son, Thành Chung, Văn Vĩ và Văn Hậu, trong khi Malaysia bổ sung nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Đại diện Malaysia cũng tạo dấu ấn ở vòng bảng khi hòa Indonesia và thắng Singapore 6-0.

HLV Kim Sang-sik sẽ có những toan tính hợp lý về nhân sự cho trận tranh HCĐ với Malaysia

Những kết quả ấy cho thấy Malaysia không còn là đội bóng mà Việt Nam từng dễ dàng kiểm soát cách đây không lâu.

Chính HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận: “So với đội Malaysia mà chúng tôi từng đối đầu ở ASEAN Cup, họ đã thay đổi khá nhiều về lực lượng. Nhưng với chúng tôi, điều đó không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những gì mình cần chuẩn bị cho trận đấu sắp tới”.

Nếu Malaysia có thêm động lực từ sự thay đổi lực lượng, Việt Nam lại phải giải quyết bài toán thể trạng. Lịch thi đấu 3 ngày/trận khiến các cầu thủ liên tục phải vận động ở cường độ cao, trong khi đội chỉ có hai ngày nghỉ trước trận tranh hạng ba.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu cuối cùng tại FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang-sik cho biết, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng cầu thủ và cân nhắc trao cơ hội cho những người chưa thi đấu nhiều. Đây có thể là cơ sở để Việt Nam tiếp tục có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát trước Malaysia.

Vấn đề nằm ở chỗ trận tranh hạng ba không mang giá trị của một danh hiệu lớn, nhưng lại là cuộc đấu trực tiếp với đối thủ từng bị Việt Nam đánh bại.

Malaysia chắc chắn có lý do để chơi với quyết tâm cao, còn Việt Nam cần một màn trình diễn đủ thuyết phục để khép lại giải đấu.

“Tôi biết đây sẽ là trận đấu thứ tư của đội tại giải, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết”, HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Vậy nên, điều đáng chờ đợi không chỉ là kết quả, mà còn nằm ở cách nhà cầm quân người Hàn Quốc sử dụng lực lượng.

Giữ sức cho những trụ cột, trao cơ hội cho nhân tố mới hay tung đội hình mạnh nhất ngay từ đầu đều là những toan tính có thể quyết định cuộc tái đấu Malaysia.