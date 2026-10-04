Yamal ghi bàn chớp nhoáng 3 trận liên tiếp cho Tây Ban Nha

Trên sân Carlos Tartiere ở Oviedo ngày 4/10 (giờ Hà Nội), ngôi sao 19 tuổi chỉ cần 6 phút để mở tỷ số trước chủ nhà CH Czech. Từ cánh phải, Yamal ngoặt bóng vào trong rồi tung cú cứa lòng chân trái vào góc cao, khiến thủ môn Antonin Kinsky không thể chạm tới bóng.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp chân sút Barcelona ghi bàn ngay những phút đầu. Trước đó, anh đều lập công ở phút thứ 2 khi thắng tuyển Anh 3-2 và Croatia 4-1.

Lamine Yamal ăn mừng bàn mở tỷ số ở phút thứ 6 vào lưới chủ nhà CH Czech ngày 4/10. Ảnh: AP.

Siêu phẩm mới nhất khiến HLV Luis de la Fuente gật đầu đầy thán phục bên đường biên. Trên sân, tiền vệ Pedri tiến tới ôm người đồng đội đang ăn mừng gần cột cờ góc.

Yamal suýt nhân đôi niềm vui ở phút 12, khi khống chế gọn đường bóng bổng rồi lốp bóng từ khoảng cách 20m, nhưng bóng đi chệch khung thành. Phong độ nổi bật ở đội tuyển tiếp nối những màn trình diễn của anh tại Barcelona mùa này, đồng thời củng cố vị thế ứng viên Quả bóng Vàng 2026.

Tuy nhiên, bàn mở tỷ số sớm không giúp đội bóng xứ bò tót có một trận thắng dễ dàng. Dù Rodri nâng cách biệt lên 2-0 trước giờ nghỉ, chủ nhà mất nhịp trong hiệp 2 và để Jiri Slama rút ngắn tỷ số sau một pha phản công.

CH Czech sau đó còn đưa bóng vào lưới từ sai lầm của thủ môn David Raya, nhưng bàn thắng bị hủy vì lỗi kéo người với hậu vệ Robin Le Normand.

Tây Ban Nha chỉ thực sự giải tỏa sức ép khi đội khách mất Ladislav Krejci vì thẻ vàng thứ 2, rồi Mikel Merino ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cuối trận.

Kết quả này nối dài chuỗi bất bại của đội bóng xứ bò tót lên 41 trận. Thầy trò HLV Luis de la Fuente có 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt, tiếp tục dẫn đầu bảng A3 và giữ khoảng cách 3 điểm với tuyển Anh.