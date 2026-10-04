Kane - Saka - Bellingham bùng nổ, tuyển Anh hủy diệt Croatia 7-0

Tuyển Anh hủy diệt Croatia. Ảnh: EPA.

Màn trình diễn hủy diệt giúp tuyển Anh đè bẹp Croatia với tỷ số 7-0 ở lượt trận thứ 3 bảng C UEFA Nations League A. Cơn ác mộng tồi tệ phơi bày sự sụp đổ toàn diện của Croatia. Thắng lợi vang dội đánh dấu cột mốc thăng hoa rực rỡ của Tam Sư dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Hành quân đến Stadion HNK Rijeka, Tam Sư nhanh chóng thị uy sức mạnh bằng lối chơi pressing tầm cao nghẹt thở. Tuyển Anh làm chủ hoàn toàn tuyến giữa khi kiểm soát tới hơn 85% thời lượng bóng lăn ở những phút đầu tiên.

Hệ thống phòng ngự chắp vá của huấn luyện viên Slaven Bilic sớm vỡ vụn trước tốc độ luân chuyển trạng thái chóng mặt từ đối thủ.

Phút thứ 8, Jude Bellingham tung đường chọc khe dọn cỗ để Harry Kane thoát xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho Tam Sư. Hưng phấn dâng cao, Anthony Gordon tiếp tục tỏa sáng bằng pha xử lý bóng đẳng cấp bên cánh trái trước khi căng ngang chuẩn xác cho Bellingham ập vào đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt ở phút 21.

Thế trận một chiều biến hiệp một thành màn tra tấn kinh hoàng đối với các cổ động viên bóng đá Croatia. Sau đường tạt bóng như đặt của hậu vệ Jarell Quansah, Gordon tự mình ập vào đánh đầu hiểm hóc nâng cách biệt lên ba bàn cho tuyển Anh ở phút 39.

Bi kịch của đội chủ nhà được đẩy lên đỉnh điểm khi Bellingham có cú đúp kiến tạo bằng đường chuyền để Bukayo Saka dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, 4-0 cho Tam Sư ở phút 45.

Bellingham đóng góp 1 bàn, 3 kiến tạo trước Bellingham. Ảnh: EPA.

Dù Mateo Kovacic từng có cơ hội để rút ngắn cách biệt nhưng lại đệm bóng ra ngoài trước khung thành bỏ trống, Croatia hoàn toàn sụp đổ về mặt tinh thần sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, việc HLV Bilic thực hiện liền ba sự thay đổi nhân sự không thể ngăn cản bước tiến cuồng phong của các chân sút xứ sương mù.

Sức ép khủng khiếp tiếp tục được cụ thể hóa khi tiền vệ Elliot Anderson có pha kiến tạo cho Kane hoàn tất cú đúp bàn thắng ở phút 53. Tiền đạo người Anh là cây săn bàn số 1 trên hàng công tuyển Anh hiện tại.

Đến phút 68, tận dụng sai lầm tai hại từ đường chuyền hỏng của Josip Stanisic, Kane nhả bóng để Saka tung cú dứt điểm uy lực tung nóc lưới Dominik Livakovic. Bàn thắng thứ sáu của tuyển Anh đã đánh sập mọi nỗ lực phản kháng yếu ớt còn sót lại của Croatia.

Hàng công Tam Sư thể hiện sức mạnh vũ bão. Ảnh: EPA.

Trước khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, Bellingham hoàn tất ngày thi đấu thăng hoa tột đỉnh với pha kiến tạo thứ ba trong trận để cầu thủ vào sân thay người Morgan Rogers ấn định tỷ số chung cuộc 7-0 cho Tam Sư ở phút 87.

Croatia khép lại 90 phút thảm họa khi phải chờ tới tận phút bù giờ đầu tiên mới có nổi cú sút trúng đích từ đôi chân của Ivan Perisic.

Thất bại muối mặt 0-7 biến năm 2026 thành khoảng thời gian đen tối của bóng đá Croatia với kỷ lục sáu trận thua trong một năm dương lịch. Ngược lại, chiến thắng hủy diệt giúp tuyển Anh vươn lên vị trí thứ hai bảng C, đứng sau đội đầu bảng Tây Ban Nha (6 so với 9 điểm), đồng thời tạo ra cú hích tinh thần lớn trước cuộc tiếp đón CH Séc vào ngày 7 tháng 10. Trong khi đó, Croatia đứng thứ 3 và CH Séc xếp chót bảng.

Kết quả chung cuộc: Croatia 0 - 7 Anh

Cầu thủ ghi bàn:

Anh: Kane (8', 53'), Bellingham (21'), Gordon (39'), Saka (45', 68'), Rogers (87')

Đội hình xuất phát 2 đội

Ảnh: BongDa.com.vn.