Bị hỏi về Ronaldo, HLV Bồ Đào Nha gay gắt: 'Đừng bàn tán chuyện này nữa'

Rạng sáng 1/10 (theo giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo rời khỏi trại tập luyện của Bồ Đào Nha trong quá trình chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Đan Mạch và Na Uy. Mối quan hệ đổ vỡ với huấn luyện viên Jorge Jesus được cho là nguyên nhân chính khiến ngôi sao sinh năm 1985 không muốn thi đấu tiếp.

Trong buổi họp báo mới đây, nhà cầm quân này một lần nữa lảng tránh mọi câu hỏi liên quan đến học trò. Trước đó, phía Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) mong muốn có buổi gặp với Ronaldo, cùng sự xuất hiện của chủ tịch Pedro Proenca và chính huấn luyện viên Jorge Jesus.

HLV Jorge Jesus.

Nhưng khi được hỏi về chuyện “làm hòa” với CR7, ông Jorge Jesus lại lảng tránh: “Mục tiêu trên hết phải là đội tuyển quốc gia. Về trận đấu với Na Uy, người dân của Bồ Đào Nha cũng phải đồng lòng với lá cờ và mục tiêu chung. Cristiano Ronaldo là biểu tượng của đội tuyển quốc gia, của Bồ Đào Nha. Sau trận đấu, tôi sẽ có nhiều thời gian để bàn luận về điều đó”.

Dù vậy, nhiều phóng viên tiếp tục câu hỏi liên quan Ronaldo trong họp báo. Một câu hỏi khác xuất hiện với nội dung rằng câu chuyện Ronaldo có thể được giải quyết ổn thỏa hơn không, lần này ông Jesus đã gay gắt hơn.

“Chúng ta đừng bàn mãi về chủ đề đó nữa, hãy nói về trận đấu. Niềm hạnh phúc của tôi đến khi cả đội, người dân Bồ Đào Nha và mọi người đều hạnh phúc. Đội tuyển Bồ Đào Nha rất hạnh phúc, các cầu thủ rất hạnh phúc, tôi cũng vậy, nhưng vẫn thiếu một điều gì đó, và điều đó vẫn còn trong lòng tôi”, ông Jesus nói.

Mọi chuyện xuất phát từ việc Ronaldo phải ngồi dự bị, khởi động rất lâu rồi không được ra sân khi Bồ Đào Nha gặp Na Uy.

HLV Jorge Jesus được cho là đã nhận lỗi rằng xử lý tình huống chưa đúng với Ronaldo. Ông sẽ công khai thừa nhận sai lầm vì đã thiếu tôn trọng và để Ronaldo khởi động ngoài đường biên suốt 30 phút trong cuộc họp báo trước trận Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch.

Cuối cùng, ông lại không làm vậy và nói rằng “không có mâu thuẫn” với CR7.