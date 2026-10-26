Lời khẳng định của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis rằng đây là một biện pháp “khó khăn nhưng cần thiết” đã chạm đúng bản chất của bài toán bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số. Theo đó, dự luật dự kiến sẽ áp dụng vào đầu năm tới và yêu cầu xác minh độ tuổi trên các mạng xã hội và áp đặt các hình phạt nghiêm khắc nếu các công ty không tuân thủ.

Khó khăn là điều không thể phủ nhận. Trước hết, việc áp đặt rào cản công nghệ luôn đối mặt với thách thức kỹ thuật lớn trong khâu xác minh độ tuổi và sự tuân thủ của các nền tảng xuyên biên giới.

Ảnh minh hoạ: AI

Quan trọng hơn, đối với giới trẻ, việc tách rời khỏi chiếc màn hình bé nhỏ là đồng nghĩa với việc tước đi một không gian giải trí và kết nối xã hội vốn đã trở thành thói quen thường nhật.

Tuy nhiên, “cần thiết” là bởi vì cái giá phải trả cho sự tự do thả nổi trên không gian mạng là quá đắt. Các thuật toán hiện đại được thiết kế tinh vi nhằm mục đích gây nghiện, giữ chân trẻ em dán mắt vào màn hình liên tục nhiều giờ liền.

Hậu quả trực tiếp là sự suy giảm sức khỏe tâm thần, bạo lực mạng, các rối loạn tâm lý và sự suy giảm khả năng tương tác ngoài đời thực ở lứa tuổi đang phát triển mạnh về thể chất lẫn trí tuệ.

Hy Lạp không phải là quốc gia duy nhất nhận ra mối nguy hại này. Từ khi Australia trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi, đến nay đã có hơn 20 quốc gia thông qua các quy định tương tự.

Sự gia tăng của các làn sóng pháp lý này khẳng định rằng, hành động của chính phủ Hy Lạp là một bước đi mang tính thời đại để bảo vệ tương lai của thế hệ trẻ.

Quyết định can thiệp bằng luật pháp của chính quyền Athens là lời cảnh tỉnh cần thiết. Việc hạn chế mạng xã hội có thể tạo ra những xáo trộn ban đầu, nhưng đó là cái giá phải trả để trả lại cho trẻ em một tuổi thơ lành mạnh, giảm thiểu nguy cơ tổn thương tâm lý và kéo các em ra khỏi sự “giam cầm” của những thuật toán gây nghiện.

Ngăn chặn trẻ em dán mắt vào màn hình chắc chắn là một hành trình đầy thách thức, nhưng đó là trách nhiệm bắt buộc của mọi quốc gia vì một thế hệ tương lai phát triển toàn diện.