An toàn dữ liệu - Nền tảng bảo vệ người dùng trên không gian mạng

Từ 5 địa phương thí điểm ban đầu, Bắc Ninh đang mở rộng triển khai có kiểm soát ứng dụng trợ lý Nhân dân hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại 15 xã, phường. Những ngày đầu tại cơ sở cho thấy, ứng dụng đang phát huy hiệu quả tích cực trong quá trình hỗ trợ công dân, tuy nhiên, cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện công nghệ, nâng cao kỹ năng của cán bộ và bảo đảm điều kiện vận hành tại cơ sở.