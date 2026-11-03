An toàn dữ liệu - Nền tảng bảo vệ người dùng trên không gian mạng
Trong kỷ nguyên số, dữ liệu đang trở thành nguồn lực quan trọng đối với mọi lĩnh vực của đời sống, từ quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh đến giáo dục, y tế và các giao dịch cá nhân. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích mà môi trường số mang lại, nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu cá nhân và các cuộc tấn công mạng cũng ngày càng phức tạp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/an-toan-du-lieu-nen-tang-bao-ve-nguoi-dung-tren-khong-gian-mang-246261103095614453.htm