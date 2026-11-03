Làm chủ không gian mạng trước những thách thức mới
Khi internet trở thành một phần không thể thiếu của đời sống, mỗi người dùng không chỉ được trao thêm cơ hội kết nối, tiếp cận tri thức và các dịch vụ số, mà còn phải đối diện với những nguy cơ ngày càng khó nhận diện. Từ đánh cắp dữ liệu, giả mạo danh tính đến lừa đảo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, các mối đe dọa trên không gian mạng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về khả năng nhận diện, ứng phó và tự bảo vệ của mỗi cá nhân.
Vậy làm thế nào để người dùng không chỉ biết khai thác tiện ích của internet mà còn đủ kiến thức, kỹ năng để chủ động bảo vệ mình trước những rủi ro số? Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội có cuộc trao đổi với ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lam-chu-khong-gian-mang-truoc-nhung-thach-thuc-moi-246261103100602186.htm