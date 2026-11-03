Làm chủ không gian mạng trước những thách thức mới

Vậy làm thế nào để người dùng không chỉ biết khai thác tiện ích của internet mà còn đủ kiến thức, kỹ năng để chủ động bảo vệ mình trước những rủi ro số? Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội có cuộc trao đổi với ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.

Thanh Duyên