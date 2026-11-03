Hàn Quốc điều tra vụ rò rỉ thông tin hộ chiếu cá nhân của Tổng thống Lee Jae Myung

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, hồi tháng 6, một tệp tin có tiêu đề "Danh sách hành khách (Hàn Quốc - Bỉ)" đã được đăng tải trên một nền tảng trực tuyến trả phí chuyên về bảo mật. Hãng thông tấn Yonhap cho biết tệp tin chứa thông tin hộ chiếu cá nhân của 168 người, gồm Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân, các quan chức chính phủ cấp cao, nhân viên Phủ Tổng thống và Bộ Ngoại giao, thành viên Cơ quan An ninh Tổng thống, cùng các nhà báo chuyên đưa tin về Phủ Tổng thống.

Các dữ liệu bị lộ bao gồm họ tên bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, đơn vị công tác, chức vụ, ngày sinh, số hộ chiếu, ngày cấp và ngày hết hạn hộ chiếu.

Nền tảng nói trên cho phép người dùng quét tệp tin hoặc địa chỉ trang web để kiểm tra mã độc. Các tệp tin được tải lên có thể được những thành viên trả phí và người dùng khác truy cập, tải xuống.

Theo hãng thông tấn Yonhap, cảnh sát nghi ngờ tệp tin chứa thông tin về những người đi cùng chuyên cơ Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến công du Bỉ, Italy và Pháp hồi tháng 6 đã được tải lên nền tảng này trong quá trình quét mã độc. Tệp tin được cho là có thể truy cập trong khoảng 5 tháng kể từ ngày 2/6, trước chuyến công du của Tổng thống, nhưng hiện đã không còn truy cập được.

Trước vụ việc, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã triển khai các biện pháp ứng phó ngay sau khi phát hiện thông tin bị rò rỉ. Ngày 3/11, cơ quan này cũng tổ chức cuộc họp khẩn cấp do Chánh Văn phòng Tổng thống Lim Kwang-hyun chủ trì để thảo luận biện pháp xử lý.

Tại cuộc họp, ông Lim nhận định đây là sự cố nghiêm trọng cần được làm rõ, đồng thời yêu cầu điều tra chính xác phạm vi dữ liệu bị rò rỉ, mức độ thiệt hại và xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo Phủ Tổng thống, ông Lim cũng đề nghị các cơ quan chính phủ liên quan rà soát hệ thống quản lý an ninh trong các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống, đồng thời xây dựng các biện pháp ứng phó phù hợp.

Phủ Tổng thống cho biết đã nắm được nội dung báo cáo về vụ việc và triển khai các biện pháp xử lý. Các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Ngoại giao, cũng sẽ tiến hành những bước tiếp theo.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra chuyên sâu từ nhiều khía cạnh, trong đó có các tình tiết liên quan đến vụ rò rỉ thông tin. Quan chức này nhấn mạnh các biện pháp cần thiết sẽ được triển khai tùy theo kết quả điều tra.