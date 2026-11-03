Bắc Ninh: Tối ưu khả năng vận hành của trợ lý Nhân dân

Rút ngắn đến 70% thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc, một địa bàn đô thị trung tâm có lượng lớn hồ sơ, ứng dụng trợ lý Nhân dân được cài đặt trên 9 máy tính để hỗ trợ người dân tra cứu, lựa chọn và thực hiện thủ tục hành chính. Theo ông Nguyễn Duy Hà, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc, số hồ sơ tiếp nhận mỗi ngày của Trung tâm khá lớn, khoảng 300 hồ sơ, trong đó, gần 50% là hồ sơ liên quan đến các ngành dọc như thuế, đất đai với yêu cầu xử lý nhiều thông tin.

Người dân được hướng dẫn tự thực hiện thủ tục hành chính với ứng dụng trợ lý Nhân dân tại phường Kinh Bắc.

Theo ghi nhận, thời gian thực hiện một hồ sơ rút ngắn khoảng 50 - 70% tùy loại thủ tục; cán bộ và người dân giảm đáng kể thao tác nhập liệu thủ công. Có những thủ tục công dân có thể hoàn thành trong thời gian từ 5 - 10 phút, thay vì cả giờ đồng hồ như trước kia. Từ hiệu quả bước đầu đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc sẽ nghiên cứu, tham mưu để triển khai ứng dụng rộng hơn ra các tổ dân phố, khi các đơn vị được trang bị máy tính, máy in, máy quét nhằm đưa công cụ hỗ trợ đến gần người dân ngay tại khu dân cư.

Từ ngày 27/10 đến hết ngày 30/10/2026, tại 15 xã, phường, ứng dụng trợ lý Nhân dân được cài đặt cho 122 máy tính cán bộ, 37 máy hỗ trợ công dân, tổng số hồ sơ phát sinh qua ứng dụng là 1.813 hồ sơ.

Tại phường Tiên Du, đơn vị đã bổ sung thêm 2 máy tính cấu hình cao, các thiết bị đi kèm như tai nghe, mic, máy scan… để thực hiện triển khai ứng dụng. Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường cùng với cán bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam được phân công luôn túc trực sẵn sàng đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Chị Nguyễn Thị Huế, người dân thôn Lũng Giang, phường Tiên Du, một trong những người đầu tiên trải nghiệm ứng dụng cho biết: "Khi thực hiện thủ tục cấp bản sao trích lục đăng ký kết hôn, nhờ hệ thống hỗ trợ và hướng dẫn, tôi không phải tự điền các thông tin theo cách thủ công, chỉ cần chụp các giấy tờ cần thiết từ điện thoại để tải lên. Tôi mong muốn ứng dụng tiếp tục được cải tiến để người cao tuổi cũng có thể dễ dàng sử dụng".

Tại xã vùng cao Sơn Động, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chủ động đề nghị và được hỗ trợ cài đặt ứng dụng từ xa từ ngày 23/9, kết hợp tập huấn, hướng dẫn trực tiếp để cán bộ nắm quy trình vận hành. Hiện nay, đã có 10 máy cài đặt ứng dụng với phiên bản dành cho công dân và cán bộ. Đặc biệt, một số cán bộ chủ động cài đặt trên laptop để đến tận nhà những công dân yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc ở xa trung tâm xã để giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn.

Hoàn thiện tính năng và điều kiện vận hành ứng dụng

Để bảo đảm các điều kiện sẵn sàng vận hành ứng dụng trợ lý Nhân dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đề nghị 15 xã, phường khẩn trương rà soát thiết bị, đường truyền và bố trí nhân lực phù hợp. Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam cài đặt, hướng dẫn sử dụng và phân công nhân sự hỗ trợ trực tiếp, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong thời gian thí điểm.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Động cài ứng dụng trợ lý Nhân dân trên laptop và hỗ trợ công dân thực hiện thủ tục hành chính tại nhà.

Kết quả, từ ngày 27/10 đến hết ngày 30/10/2026, tại 15 xã, phường, ứng dụng trợ lý Nhân dân được cài đặt cho 122 máy tính cán bộ, 37 máy hỗ trợ công dân, tổng số hồ sơ phát sinh qua ứng dụng là 1.813 hồ sơ. Ứng dụng đã hỗ trợ giọng nói đối với 106 thủ tục hành chính; trong đó, 86 thủ tục toàn trình có tính năng này.

Theo chị Nguyễn Thị Bích Nhung, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam, để ứng dụng vận hành ổn định, các địa phương cần bảo đảm đường truyền mạng, kết nối máy quét và các thiết bị như máy tính, tai nghe, mic. Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm của cán bộ ở cơ sở là hết sức quan trọng, không chỉ thành thạo thao tác kỹ thuật mà còn phải nắm chắc quy trình, thành phần hồ sơ và các thủ tục đã được tích hợp trên ứng dụng để hướng dẫn cho người dân.

Các địa phương cũng mong muốn công ty nghiên cứu bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính cần hỗ trợ. Ngoài ra, tốc độ phản hồi giọng nói ở một số thời điểm còn chậm; khả năng nhận diện quét và tự động điền thông tin biểu mẫu, mở rộng danh mục thủ tục, nhất là đối với chữ viết tay, những giấy tờ cần được cải thiện. Bà Hoàng Thị Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Động mong muốn, thời gian tới ứng dụng được bổ sung các bước xử lý toàn trình, nhất là thanh toán trực tuyến và trả kết quả, qua đó giảm hơn nữa việc người dân phải đi lại.

Từ thực tiễn triển khai có thể thấy trợ lý Nhân dân đang mở thêm một phương thức hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, các địa phương và nhà cung cấp giải pháp cần tích cực phối hợp chuẩn bị hạ tầng đồng bộ, quy trình thuận tiện và nhân sự đầy đủ nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành. Những kết quả sau 3 tháng thí điểm là cơ sở để thành phố lựa chọn phương thức triển khai ứng dụng phù hợp, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân.