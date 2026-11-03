Bộ Công Thương hợp nhất Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

Văn bản hợp nhất các quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép và Thông tư số 46/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, có hiệu lực từ ngày 15/11/2026, Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương đính chính Thông tư số 46/2026/TT-BCT.

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo và thử nghiệm chai chứa LPG bằng thép

Theo QCVN 04:2013/BCT, quy chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, sửa chữa, kiểm định, tồn chứa, vận chuyển và sử dụng chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) bằng thép hàn nạp lại có dung tích chứa từ 0,5 L đến 150 L. Quy chuẩn không áp dụng đối với các chai chứa LPG sử dụng cho bếp gas xách tay.

Quy chuẩn QCVN 04:2013/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép(Ảnh minh họa)

Đối tượng áp dụng gồm các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, sửa chữa, sở hữu, kiểm định, giao nhận, vận chuyển, sử dụng chai chứa LPG bằng thép và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn quy định các nội dung về vật liệu chế tạo, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm chai chứa LPG bằng thép. Trong đó, vật liệu chế tạo vỏ chai phải phù hợp với ISO 4978 hoặc đáp ứng các yêu cầu quy định tại Bảng 1 của quy chuẩn.

Đối với thiết kế, chế tạo, quy chuẩn quy định các yêu cầu về chiều dày thân chai, chiều dày đáy chai, kết cấu chai, mối hàn và xử lý nhiệt. Áp suất tính toán chiều dày của vỏ chai chứa LPG là 3 MPa (30 bar).

Quy chuẩn cũng quy định các yêu cầu thử nghiệm trong chế tạo, bao gồm thử cơ tính, kiểm tra bề mặt mối hàn, kiểm tra thô đại và chụp ảnh bức xạ, thử thủy lực, thử kín và thử mỏi. Việc kiểm tra nghiệm thu được thực hiện theo quy định về lô sản phẩm, chu kỳ lấy mẫu và các yêu cầu tương ứng.

Về ghi nhãn, quy chuẩn quy định các thông tin phải được đóng rõ ràng trên tay xách chai chứa LPG, gồm tên đơn vị sở hữu, tiêu chuẩn chế tạo, tên nhà sản xuất, số chế tạo, tháng/năm chế tạo, dung tích, khối lượng chai rỗng, áp suất làm việc và áp suất thử thủy lực.

Quy định về nạp, lưu thông, kiểm định và quản lý chất lượng chai chứa LPG

Đối với hoạt động nạp, lưu thông, tồn chứa, vận chuyển và sử dụng chai chứa LPG, quy chuẩn quy định các điều kiện an toàn tương ứng. Trong đó, không được nạp LPG vào chai quá thời hạn kiểm định, chai chưa được kiểm định hoặc không thể xác định được thời hạn kiểm định. Quy chuẩn cũng quy định các trường hợp chai phải được đánh giá loại bỏ hoặc sửa chữa trước khi nạp LPG.

Về an toàn trong tồn chứa, quy chuẩn quy định các yêu cầu đối với kho chứa chai LPG, bao gồm khoảng cách an toàn, việc bố trí chai, hệ thống thông gió, phòng cháy và chữa cháy, biển báo và các điều kiện bảo quản.

Đối với vận chuyển chai chứa LPG, quy chuẩn quy định các yêu cầu về phương tiện, cách sắp xếp chai và điều kiện an toàn trong quá trình vận chuyển. Quy chuẩn cũng quy định về an toàn trong lắp đặt chai chứa LPG cho khách hàng sử dụng.

Về kiểm định, chai chứa LPG phải được kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường. Thời hạn kiểm định định kỳ theo quy định của nhà sản xuất nhưng chu kỳ không quá 5 năm so với lần kiểm định gần nhất; đối với chai đã sử dụng trên 20 năm, thời hạn kiểm định định kỳ không quá 2 năm.

Quy chuẩn đồng thời quy định về loại bỏ và sửa chữa chai chứa LPG; yêu cầu công bố hợp quy trước khi đưa chai vào lưu thông và sử dụng; quản lý chất lượng và kiểm tra chất lượng chai chứa LPG.

Việc đánh giá sự phù hợp đối với chai chứa LPG được thực hiện theo các phương thức quy định tại Điều 13 của quy chuẩn.

Về trách nhiệm thực hiện, các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, xuất nhập khẩu, sửa chữa, sở hữu, kiểm định, giao nhận, vận chuyển và sử dụng chai chứa LPG bằng thép phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật an toàn của quy chuẩn và các quy định pháp luật có liên quan.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chuẩn.

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