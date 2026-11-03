Cảnh báo nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân từ trào lưu tạo ảnh nữ thần bằng AI

Thời gian gần đây, trào lưu tạo ảnh nữ thần bằng trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội. Chỉ cần một bức ảnh chân dung và vài thao tác trên ứng dụng, người dùng có thể tạo ra hình ảnh mang phong cách thần thoại mà không cần chuẩn bị trang phục hay thực hiện các buổi chụp ảnh chuyên nghiệp.

Những bức ảnh được tạo bằng AI nhanh chóng xuất hiện trên Facebook, TikTok nhờ hình thức bắt mắt, dễ thực hiện và chia sẻ. Trước đó, trào lưu tạo ảnh chân dung theo phong cách “thập niên 80” cũng từng thu hút đông đảo người dùng. Điểm chung của các trào lưu này là người dùng phải tải ảnh cá nhân lên ứng dụng, sau đó nhập câu lệnh hoặc lựa chọn phong cách có sẵn để hệ thống AI xử lý, tạo ra hình ảnh mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm hiểu kỹ cách thức thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của những ứng dụng này.

Theo Công an TP Hà Nội, để tạo ảnh, người dùng thường phải cung cấp ảnh chân dung cho hệ thống. Tùy từng dịch vụ, hình ảnh có thể được phân tích, lưu trữ trong một khoảng thời gian hoặc sử dụng theo các điều khoản mà người dùng đã chấp thuận.

Hình ảnh khuôn mặt được xem là dữ liệu cá nhân khi có thể xác định hoặc giúp xác định một người. Trường hợp hình ảnh được xử lý để nhận dạng cá nhân, các đặc điểm khuôn mặt còn có thể liên quan đến dữ liệu sinh trắc học. Khác với mật khẩu có thể thay đổi, khuôn mặt là đặc điểm gắn liền với mỗi người. Vì vậy, nếu dữ liệu này bị thu thập, khai thác trái phép, việc khắc phục hậu quả có thể gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan công an cảnh báo, hình ảnh cá nhân có nguy cơ bị thu thập, lợi dụng để giả mạo tài khoản mạng xã hội hoặc phục vụ các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Một số ngân hàng cũng khuyến cáo người dùng thận trọng khi tham gia các trào lưu tạo ảnh bằng AI, đặc biệt đối với những ứng dụng không rõ nguồn gốc, đường dẫn miễn phí thiếu minh bạch hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân không cần thiết.

Nếu bị thu thập, phát tán hoặc khai thác trái phép, dữ liệu khuôn mặt có thể trở thành nguồn tư liệu phục vụ các hành vi giả mạo, lừa đảo trên không gian mạng. Vì vậy, người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi tải ảnh chân dung lên các nền tảng AI.