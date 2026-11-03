Xã Hoàng Văn Thụ: Đưa chuyển đổi số vào cuộc sống

Xác định người dân là trung tâm của CĐS, xã Hoàng Văn Thụ đã kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) tại 20/20 thôn với 183 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng, tiện ích số ngay tại cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, các tổ đã tổ chức 3 đợt ra quân, hỗ trợ hơn 3.000 lượt người tiếp cận các tiện ích số. Riêng chiến dịch cập nhật sổ sức khỏe điện tử và làm sạch dữ liệu y tế đã hỗ trợ khoảng 2.500 lượt người và tiếp tục được triển khai. Cùng với đó, các thành viên thường xuyên rà soát, phân loại người dân theo mức độ tiếp cận công nghệ để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp.

Người dân xã Hoàng Văn Thụ livestream giới thiệu vườn hồng “Sắc hồng biên cương” trên nền tảng số

Đối với người đã có điện thoại thông minh nhưng chưa biết sử dụng các tiện ích, thành viên tổ CNSCĐ hướng dẫn từng thao tác cụ thể; những người chưa thành thạo được hướng dẫn nhiều lần để có thể tự thực hành. Các trường hợp chưa có thiết bị hoặc gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ cũng được rà soát để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Để hoạt động hỗ trợ đạt hiệu quả, xã chú trọng phân loại đối tượng, xác định nhu cầu và lựa chọn nội dung hướng dẫn phù hợp. Bà Hứa Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ chia sẻ: Xã chỉ đạo các tổ CNSCĐ phân loại từng nhóm đối tượng để có cách hướng dẫn phù hợp. Mục tiêu không chỉ là giúp người dân cài đặt ứng dụng mà quan trọng hơn là biết sử dụng, khai thác hiệu quả các tiện ích số trong đời sống.

Chị Lô Thị Vân, Trưởng thôn Thống Nhất, Tổ trưởng Tổ CNSCĐ thôn cho biết: Tổ gồm 9 thành viên, chúng tôi đang tích cực hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, thẻ bảo hiểm y tế và các tiện ích số. Qua quá trình hướng dẫn, người dân từng bước thành thạo các thao tác, biết tra cứu thông tin, chuyển khoản, quét mã QR và mua sắm trực tuyến.

Không chỉ giúp người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số trong đời sống, xã Hoàng Văn Thụ còn hướng đến mục tiêu khai thác công nghệ để tạo thêm giá trị kinh tế. Trong đó, quảng bá và tiêu thụ hồng Vành khuyên trên các nền tảng số là một hướng đi đang được địa phương quan tâm triển khai.

Để hỗ trợ người dân, xã đã tổ chức tập huấn cho 50 học viên là các hộ trồng hồng, hộ kinh doanh. Nội dung tập trung vào kỹ năng quay video bằng điện thoại, xây dựng kênh Facebook, TikTok, YouTube, livestream bán hàng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng nội dung quảng bá sản phẩm.

Từ những kiến thức được hướng dẫn, việc ứng dụng công nghệ từng bước được cụ thể hóa thông qua mô hình vườn hồng “Sắc hồng biên cương”, kết hợp quảng bá sản phẩm với hoạt động tham quan, trải nghiệm tại các vườn hồng. Ông Hoàng Minh Hạnh, đại diện mô hình chia sẻ: Mô hình có 9 thành viên, với tổng diện tích khoảng 5 ha. Mô hình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 12/9/2026. Ngay trong ngày đầu ra mắt, UBND xã phối hợp với các nhà sáng tạo nội dung số tổ chức livestream quảng bá, chúng tôi đã tiêu thụ được 7 tạ hồng Vành khuyên qua hình thức bán hàng trực tuyến. Đến nay, mô hình đã thu hút khoảng 5.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và bán trực tiếp tại vườn được trên 2 tấn hồng.

Từ việc hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số đến đưa nông sản lên các nền tảng trực tuyến, CĐS tại xã Hoàng Văn Thụ đang từng bước gắn với nhu cầu thực tế của đời sống và sản xuất. Khi người dân biết khai thác những tiện ích số để nâng cao chất lượng cuộc sống, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi số sẽ thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.